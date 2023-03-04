SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu: “Net bir mağlubiyet aldık”

Emre Belözoğlu: “Net bir mağlubiyet aldık”

04.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, “Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık” dedi.

Emre Belözoğlu: “Net bir mağlubiyet aldık”

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyetteki sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

İstanbul dışındaki deplasman maçlarına benzer bir deplasman müsabakası oynadıklarını aktaran Belözoğlu, “Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir müsabaka oldu. Kötü oyunun sorumluluğu bende. Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Yolumuza devam etmek zorundayız. Önümüzde bir Avrupa maçı var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir, Figueiredo 3.5 yıllık sözleşme imzaladıBaşakşehir, Figueiredo 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...
Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttıMurat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Belözoğlu spor medipol başakşehir spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Gökhan Zan ikinci kez yıkıldı, inanılmaz olay! Depremden kaçtılar, trafik kazasında can verdiler

Gökhan Zan ikinci kez yıkıldı, inanılmaz olay! Depremden kaçtılar, trafik kazasında can verdiler

Dünyanın en hızlı hat-tricki yapıldı, 13 gol atıldı! Hollanda'da tarihe geçen maç

Dünyanın en hızlı hat-tricki yapıldı, 13 gol atıldı! Hollanda'da tarihe geçen maç

UEFA'dan Süper Lig ekibi dahil 11 kulübe ceza!

UEFA'dan Süper Lig ekibi dahil 11 kulübe ceza!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.