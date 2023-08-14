Emre Belözoğlu'nun ekibi Alanyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu! Başakşehir maçı 10 kişi tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazanarak üç puanı elde eden taraf oldu.

Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda her iki takım da gol için bastırırken RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle maçın skoru belirlendi. Bu sonuçla Alanyaspor sezona üç puanla başlarken Başakşehir lige puansız başladı.





