Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor! Yerine gelecek isim bile çoktan belli oldu...

Başakşehir'de Türkiye Kupası'nda finale yükselen Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bir süredir adı Hull City ile anılan tecrübeli çalıştırıcının imza atmak üzere olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Hiç Türk bir teknik direktörle görüştün mü?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Görüşmedim. Dünyanın en önemli hocalarından 2 tanesiyle konuştum fakat benim aklım hep Emre Belözoğlu'nda kaldı."

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalacak teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin'le prensip anlaşmasına vardı.



