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  4. Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor! Yerine gelecek isim bile çoktan belli oldu...

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor! Yerine gelecek isim bile çoktan belli oldu...

26.05.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Türkiye macerası tamamlanıyor. Yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi çalıştırması beklenen Belözoğlu'nun tüm hazırlıklarını yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor! Yerine gelecek isim bile çoktan belli oldu...

Başakşehir'de Türkiye Kupası'nda finale yükselen Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bir süredir adı Hull City ile anılan tecrübeli çalıştırıcının imza atmak üzere olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Hiç Türk bir teknik direktörle görüştün mü?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Görüşmedim. Dünyanın en önemli hocalarından 2 tanesiyle konuştum fakat benim aklım hep Emre Belözoğlu'nda kaldı."

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

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Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalacak teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin'le prensip anlaşmasına vardı.


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