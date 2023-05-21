Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu! Hayali gerçek oluyor...

Başakşehir'de başarısız bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bir süredir adı Hull City ile anılan tecrübeli çalıştırıcının imza atmak üzere olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Hiç Türk bir teknik direktörle görüştün mü?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Görüşmedim. Dünyanın en önemli hocalarından 2 tanesiyle konuştum fakat benim aklım hep Emre Belözoğlu'nda kaldı."

"EN BÜYÜK HEDEFİM AVRUPA'DA TEKNİK ADAMLIK YAPMAK"

Her fırsatta Avrupa'da çalışmak istediğini dile getiren Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Şu an birçok teknik adama göre kendimi çok iyi hissettiğim bir kulüpte çalışıyorum. En büyük hedefim Avrupa'da teknik adamlık yapmak. Bunun süresi ne zaman olur bilmiyorum ama önümde bunu yapabilecek zamanım var." demişti.



