SPOR

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de futbolcular maçın ardından bir toplantı gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir araya gelen oyuncuların, yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı yaptığı belirtildi.

Futbolcuların, yaşanan maçı ve önlerindeki döneme dair yapacaklarını değerlendirdiği toplantının uzaması sebebiyle, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediği aktarıldı.

Kötü performans gösteren futbolcuların takım arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve yönetimin, oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig emre belözoğlu

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