Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Antalyaspor ile resmen anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim netleşti. Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor İle Anlaşması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Olumlu bir gelişme, Emre iyi bir teknik direktör Belirsiz, takıma katkısı olup olmayacağını göreceğiz Olumsuz, yeni bir değişikliğe gerek yoktu

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'ten beri takımsızdı. Öte yandan Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev aldı.

13. SIRADA BULUNUYORLAR

Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakada aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21. sırada -16 averajla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA