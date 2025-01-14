Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Antalyaspor ile resmen anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim netleşti. Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'ten beri takımsızdı. Öte yandan Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev aldı.
Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakada aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21. sırada -16 averajla 13. sırada yer alıyor.
Kaynak: DHA
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