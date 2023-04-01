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Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas'a ilk maçında şans tanımadı!

01.04.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Tolunay Kafkas, Ankaragücü'nün başındaki ilk yenilgisini aldı.

Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas'a ilk maçında şans tanımadı!

Başakşehir ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

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Ankaragücü'nde Ali Sowe, 59. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu skorun ardından 5 maçlık kazanamama serisine nokta koyan Başakşehir, puanını 44'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Ankaragücü, 25 puanla 15. basamakta yer buldu.

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Başakşehir, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ankaragücü ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

SERDAR GÜRLER, 11. GOLÜNÜ KAYDETTİ

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Başakşehir'in yıldız futbolcusu Serdar Gürler, Ankaragücü karşısında attığı golle birlikte bu sezon turuncu-lacivertli formayla resmi maçlarda 11. kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda Gürler, gollerinin yanı sıra 6 asistlik de katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig’de 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 4 asist üretti.

Serdar Gürler, 87. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Deniz Türüç’e bıraktı.

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