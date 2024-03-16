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Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'dan maç sonunda isyan! ''Sözlerimi dikkatli seçmek istiyorum ama...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.03.2024 18:57
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Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşması sonrası iki takımın hocaları Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, saha zeminine isyan etti.

Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'dan maç sonunda isyan! ''Sözlerimi dikkatli seçmek istiyorum ama...''

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti ikinci yarıda Tolga Ciğerci ve Ali Sowe'un golleri getirdi. Konuk ekibin tek golünü ise Joao Figueiredo kaydetti. Mücadelenin ardından konuşan Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan adeta isyan etti.

"SÜPER LİG İÇİN İTİBAR ADINA ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ"

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,"Saha çok kötü. Dün burada ne yazık ki bir seviye alttaki maç oynanıyor. Süper Lig için itibar adına çok kötü bir görüntü. Konuşulacak çok şey var ama bu böyle devam etmemeli. Gençlerbirliği oyuncularına da yazık. Bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Mücadeleye, emeğe yazık olmasın. 24 saat geçmeden bir maç daha oynuyoruz, doğru bulmuyorum. Ligin itibarı için hiç güzel bir durum değil." dedi.

"GALİBİYETLERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUM AMA..."

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, "Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum ama burası ülkenin başkenti. Sözlerimi dikkatli seçmek istiyorum ama... Birkaç hafta büyükler burada maç oynarken, Gençlerbirliği burada oynamamıştı. Biz burada oynarken, dün Gençlerbirliği de burada oynadı. Biz belki 100 tane geriden oyun kurma antrenmanı yapmışızdır. Bu sahada hangisini yapacaksınız ya? Sonra 'Çağdaş Atan hep geriden oyun kurmaya çalışıyor' deniyor. Ne yapalım, sürekli direkt oyun mu oynayalım? Biz oyunumuz, oyuncularımızı da değerlendiren bir oyun. Maça gelince de Ankaragücü'nün birkaç şutu vardı ancak biz devreye 4-0 önde girebilirdik. Kaybettik, sahanın el verdiği müddetçe oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız." açıklamasını yaptı.

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