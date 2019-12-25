SPOR
  4. Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, "FenerOl" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" projesinde ödül kazanan Oğuzhan Atacan isimli şanslı taraftarla bir araya geldi.

Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WinWin projesi kapsamında gelir sağlamak amacıyla 300 liradan satılan formalardan satın alan taraftarlar arasında yapılan çekiliş sonrası kaptan Emre Belözoğlu ile öğle yemeği yeme hakkı kazanan Oğuzhan Atacan, ödülüne kavuştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen öğle yemeğinde Emre Belözoğlu, talihli taraftar Oğuzhan Atacan, oğlu Efe Berk Atacan, sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki ve Simla Türker Bayazıt'ın yer aldığı aktarıldı.

Sıcak bir ortamda yenilen yemeğin ardından, sarı-lacivertli taraftar Oğuzhan Atacan'ın doğum gününün de kutlandığı, Emre Belözoğlu'nun Atacan ve oğluna imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

(AA)

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldıKayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldı
Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruzRıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre belözoğlu Fenerbahçe Futbol

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

Beşiktaş milli yıldızın peşinde!

Beşiktaş milli yıldızın peşinde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Emre Belözoğlu, "WinWin" talihlisiyle buluştu

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

Fenerbahçe'ye Rodriguez transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'ye Rodriguez transferinde dev rakip!

Marko Simic: Fenerbahçe beni istedi

''Fenerbahçe beni istedi''

Max Kruse'nin gol sevinci Sadık Çiftpınar'ı ağlattı

F.Bahçeli oyuncuyu ağlatan an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.