Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe yolunda

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi sona eriyor. 38 yaşındaki futbolcu, kariyerini eski kulübü Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler de eski kaptanını yeniden kadrosunda görmek istiyor. Taraflar arasındaki sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. Fenerbahçe 4 sezon önce anlaşması sona eren Emre Belözoğlu ile sözleşme yenilememiş, milli futbolcu da Medipol Başakşehir'le anlaşmıştı.

