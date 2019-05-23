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Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusunu kadrosuna katması bekleniyor.

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe yolunda

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi sona eriyor. 38 yaşındaki futbolcu, kariyerini eski kulübü Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler de eski kaptanını yeniden kadrosunda görmek istiyor. Taraflar arasındaki sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. Fenerbahçe 4 sezon önce anlaşması sona eren Emre Belözoğlu ile sözleşme yenilememiş, milli futbolcu da Medipol Başakşehir'le anlaşmıştı.

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Fenerbahçe emre belözoğlu Spor Toto Süper Lig başakşehir

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