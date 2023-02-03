Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiraladı!

Emre Demir ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'den Emre Demir'in sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama ve Emre Demir'in biyografisi...

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir, 15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Emre Demir, futbola Mersin İdman Yurdu'nda başladı, ardından Kayserispor'a transfer oldu.

18 Ocak 2019 tarihinde henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzalayan Emre Demir başarısıyla adından söz ettirdi.

Kasım 2019'da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile 15 yıl 9 ay 25 günlükken Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına erişti.

23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşti. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro. Emre, kulübün B takımında 2 maçta oynadı.

Emre Demir, 31 Ocak 2023 tarihinde Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Şubat 2023 tarihinde Samsunspor'dan yapılan açıklamada Emre Demir'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralandığı belirtildi.

EMRE DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Demir'in altyapı kariyeri:

2010-2012 Mersin İdman Yurdu

2010-2012 Kuvayi Milliyespor

2014-2019 Kayserispor

Emre Demir'in profesyonel futbol kariyeri:

2019-2022 Kayserispor

2022-2023 Barcelona Atlètic

2023- Fenerbahçe

Emre Demir'in Milli takım kariyeri:

2016 Türkiye U-14

2017-2018 Türkiye U-15

2018-2019 Türkiye U-16

2019 Türkiye U-17

2020- Türkiye U-19

EMRE DEMİR, SAMSUNSPOR'DA

Samsunspor'dan Emre Demir ile ilgili açıklama yapıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

