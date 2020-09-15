Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Gaziantep maçının yıldızlarından Emre Kılınç'ın arka adalesinden yaşadığı sakatlık can sıkmıştı.
Alınan bilgilere göre durumu ciddi olmayan milli futbolcu perşembe günü Neftçi maçında riske edilmeyecek ancak Emre Kılınç hafta sonu kritik Başakşehir sınavında ilk 11'deki yerini alabilecek.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.
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