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Avrupa devleri Sivas'ın yıldızını istiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 20:31 | Son Güncelleme

Hakan Keleş'in takımın başına gelmesiyle Beşiktaş karşısında müthiş bir performans ortaya koyan ve Vodafone Park'tan 3 puanla dönmeyi başaran Sivasspor'da takımın önemli oyuncularından Emre Kılınç'ı 3 önemli Avrupa kulübünün istediği öğrenildi.

Avrupa devleri Sivas'ın yıldızını istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan ve Vodafone Park'tan harika bir oyunla 3 puanı almayı başaran Sivasspor'da Emre Kılınç, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Udinese, Lille ve Nantes scout'larının dün Emre Kılınç'ı canlı olarak izledikleri öğrenildi. 3 kulüp izleme komitelerinin bir hafta önceki Konyaspor maçında da 24 yaşındaki oyuncuyu izledikleri bilgisi edinildi. Ayrıca geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Anderlecht kulübü de scout'larını 4 gün önceden Türkiye'ye yolladı ve Emre Kılınç hakkında rapor istedi.

GALATASARAY RESMİ TEKLİF YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği hatta resmi teklif yaptığı Emre Kılınç takımında kalmıştı. Başarılı oyuncunun ilk hedefinin Avrupa olduğu öğrenildi.

Emre Sivasspor'la bu sezon çıktığı 11 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Emre Kılınç anderlecht lille nantes

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
avrupa devlerine bak hele, uefa kupasına bile katılamıyorlar
2M € okutun Emre’yi.
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