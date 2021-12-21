Emre Kınay’dan tepki çeken sözler: Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar!

Emre Kınay, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Ramo dizisinde boy gösteren deneyimli oyuncu, Narmin Balayeva’nın sunduğu Haber Global’de yayınlanan Poster programına konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kınay, kısa sürede sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

"ÇOCUKLARINI İYİ YETİŞTİRMELERİ LAZIM"

Sunucu Narmin Balayeva’nın, “Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?” sorusu üzerine Emre Kınay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka” diyen Kınay, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz. Kentli babalar olarak kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz. Kırsal da derneklerle, yaşamsal bağlarla kız çocuklarımızı okumaya teşvik ederek medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk toplumunun erkeklerinde ise sıkıntı var. Yetiştirilme tarzları, kadına bakışları ve sosyal hayatın içinde… O yüzden buradaki sorumluluğu da hiç çekinmeden kadınlara veriyorum. Çocuklarını iyi yetiştirmeleri lazım.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GECİKMEDİ

Emre Kınay’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyadan karşılık buldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Emre Kınay’a tepki gösteren Twitter kullanıcıları “erkekleri de kadınlar yetiştiriyor safsatasından bıktık be” tarzında yorumlarda bulundu.

İşte Emre Kınay’a yöneltilen eleştirilerden bazıları;



