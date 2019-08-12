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Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Mor, sarı kırmızılı takımın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Mor: Daha iyi oynamalıydık

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.

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Emre Mor fiorentina Galatasaray

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