Emre Mor'dan Brezilyalı model Angelica Perla'ya yakın takip

Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, Brezilyalı model Angelica Perla'yı takibe aldı ve fotoğraflarını beğendi.
Fotoğrafları arka arkaya beğenen Emre, daha sonra ise takipten çıktı.
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