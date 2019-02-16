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Emre Mor'dan Brezilyalı model Angelica Perla'ya yakın takip

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 16.02.2019 08:54 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Celta Vigo'da bir gün affedilip bir gün kadro dışı bırakılan milli futbolcumuz Emre Mor, yeteneklerini futbol dışında sergilemeye başladı. Mor, Brezilyalı model Angelica Perla'yı takibe alıp fotoğraflarını beğendi.

Emre Mor'dan Brezilyalı model Angelica Perla'ya yakın takip

Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, Brezilyalı model Angelica Perla'yı takibe aldı ve fotoğraflarını beğendi.

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Fotoğrafları arka arkaya beğenen Emre, daha sonra ise takipten çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Angelica Perla

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