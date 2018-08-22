Emre Mor'un yeni adresi Almanya

Celta Vigo yönetimi geçen sezon iki kez kadro dışı bıraktığı ve bir türlü verim alamadığı genç yıldızı takımdan gönderme kararı aldı. Bu gelişme sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen düğmeye bastı.
TEKLİF YAPILDI
Üç büyükler de hem İspanyol kulübü hem de Emre Mor'un menajeriyle temasa geçerek kiralama teklifi yaptı. Celta Vigo geçen sezon başında 14 milyon Euro'ya aldığı Emre'yi kiralamaya sıcak bakıyor.
TERCİHİ ALMANYA
Ancak İspanyol basını, milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ve tercihin Almanya olduğunu öne sürüyor. (TAKVİM)
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