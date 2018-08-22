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Emre Mor'un yeni adresi Almanya

İSPANYA HABERLERİ  | 22.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

Celta Vigo, bir türlü verim alamadığı milli futbolcuyu sonunda gözden çıkardı. Türk futbolunun yetenekli ama bir o kadar da sorunlu çocuğu Emre Mor bir kez daha transfer gündemine girdi.

Emre Mor'un yeni adresi Almanya

Celta Vigo yönetimi geçen sezon iki kez kadro dışı bıraktığı ve bir türlü verim alamadığı genç yıldızı takımdan gönderme kararı aldı. Bu gelişme sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen düğmeye bastı.

TEKLİF YAPILDI

Üç büyükler de hem İspanyol kulübü hem de Emre Mor'un menajeriyle temasa geçerek kiralama teklifi yaptı. Celta Vigo geçen sezon başında 14 milyon Euro'ya aldığı Emre'yi kiralamaya sıcak bakıyor.

TERCİHİ ALMANYA

Ancak İspanyol basını, milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ve tercihin Almanya olduğunu öne sürüyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo Emre Mor İspanya Almanya

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