Emre Mor yine ifşa oldu! Genç kadına yazdı

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Dortmund ve Celta Vigo'daki davranışlarıyla dikkat çeken Mor, sarı-kırmızılı kulüpte de rahat durmadı.

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen Mor yine yakalandı. Geçtiğimiz ay, bir yarışmada adını duyuran Yağmur Taktaş'a attığı mesajları ortaya çıkan genç futbolcu, sosyal medyada yine başına iş açtı. Bu sefer bir başka modele mesajlar gönderen milli futbolcu, ikinci kez ifşalandı.

Bir genç kadına instagram üzerinden özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi. Genç kadın ise kendisine gelen mesajı "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla paylaştı.

Ardından Mor'u Snapchat üzerinden engellediği görseli ekledi.

22 yaşındaki futbolcunun ikinci kez böyle bir olaya karışması üzerine sosyal medya kullanımı konusunda yönetimden uyarı alacağı konuşuluyor.

