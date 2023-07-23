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  4. Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı görüntüleri ortaya çıktı! Genç oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor...

Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı görüntüleri ortaya çıktı! Genç oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor...

23.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hamstring kasına hasar alan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Emrecan Uzunhan

Emrecan Uzunhan

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'dan korkutan bir haber geldi. Siyah beyazlı takımın savunmacısı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

Ufak çaplı bir kazaya karışan genç stoper, polisi beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SALDIRGAN YAKALANDI

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Emrecan Uzunhan'a saldıran F.B. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

EMRECAN'DAN İLK MESAJ!

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Yaşanan olayların ardından Emrecan Uzunhan paylaştığı mesajda "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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