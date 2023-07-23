Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı görüntüleri ortaya çıktı! Genç oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'dan korkutan bir haber geldi. Siyah beyazlı takımın savunmacısı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

Ufak çaplı bir kazaya karışan genç stoper, polisi beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SALDIRGAN YAKALANDI

Emrecan Uzunhan'a saldıran F.B. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

EMRECAN'DAN İLK MESAJ!

Yaşanan olayların ardından Emrecan Uzunhan paylaştığı mesajda "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

