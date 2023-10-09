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Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi

09.10.2023 20:26 | Son Güncelleme:
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Bir dönem izleyicileri ekranı başına kilitleyen Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakterini ünlü manken Şebnem Schaefer canlandırıyordu. Annesi Türk babası Alman olan Şebnem Schaefer, son haliyle görenleri şaşırttı.

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Alev Hemşire rolüne hayat veriyordu. Alman model Şebnem Schaefer'in son halini görenler 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtti.

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2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedilen Şebnem Schaefer, adını, sunduğu SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışmayla duyurdu.

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Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasında aldığı birincilikle ünlendi.

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2001'de Amerika’da Miami Beach’te düzenlenen "Super Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ünlü manken aynı dönemde Zeki Triko'nun mayo katalog çekimi için kullandığı tek Türk model oldu.

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Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkan güzel manken; Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.

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SON HALİ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat partisi'nin Kadın Kolları'nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

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Instagram'da 163 bin takipçisi bulunan Schaefer'in paylaşımlarına ''Zaman sizin için durmuş'', ''Kim der 40'a merdiven dayadığını'' ve ''Güzelliğinizden zerre bir şey kaybetmemişsiniz, gerçekten inanılmaz'' gibi yorumlar yapılıyor.

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Sunuculuk kariyerini sürdüren Şebnem Schaefer, şimdilerde Bloomberg TV'de yayınlanan Yaşam ve Maden isimli programda izleyici karşısına geçiyor.

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