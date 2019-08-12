EMUI 10 hangi Huawei modellerine gelecek?

Yeni arayüz ile son üç yıl içeresinde yayınlanan güncellemeler ile düşen yüzde 6’lık performans kaybı ortadan kaldırılıyor. Ayrıca GPU Turbo özelliği ile yüzde 60’lık ve Turbo Link ile yüzde 70’lik bir performans artışı sağlanıyor. Bu oranın oldukça ciddi olduğunu belirtelim.

Huawei telefonlarındaki EROFS ROM‘un geliştirilmesi ile ayrıca yüzde 20’lik bir performans artışı da sağlanıyor. Android Q ile gelecek olan karanlık tema opsiyonu bu güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Bu karanlık tema ile Huawei uygulamaları direkt olarak olarak karalara bürünüyor.

Kilit ekranında iyileştirmeler yapan Huawei, yapay zekayı kullanarak sizin sıkça kullandığınız uygulamaların bildirimlerini ön plana alıyor. OLED ekranlı telefonları için de bir yenilik sunan firma AOD modu ile Always on Display’in gelişmiş halini kullanıcılarına sunuyor.

8 Eylül 2019 tarihinde sunulacak olan bu güncellemeyi aşağıdaki modeller ilk etapta alacak. Daha sonra bu güncelleme diğer Huawei modellerine de gelecek.

Güncellemeyi alacak modeller

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Honor V20

Honor Magic 2

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