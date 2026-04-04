En acı biber bile yanında hafif kalır! Bir dokunuşu ciddi yanıklara neden oluyor

“Acıya çok dayanıklıyım” diyenlerden misiniz? En acı Urfa biberlerini bile rahatlıkla tükettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse tekrar düşünün. Çünkü doğada öyle bir bitki var ki, bugüne kadar yediğiniz tüm acı biberleri bir bardak süt kadar masum bırakıyor.

En acı biber bile yanında hafif kalır! Bir dokunuşu ciddi yanıklara neden oluyor

Fas'ın kurak topraklarında yetişen ve tadına bakmanın bedelinin çok ağır olduğu o gizemli sukulent: Euphorbia resinifera.

Dünya genelinde acılık birimi Scoville (SHU) ölçeği ile ölçülür. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en acı biberi olan Pepper X, 2.69 milyon Scoville birimine sahip. Saf kapsaisin (biberin acı maddesi) ise 16 milyon birimle zirveyi zorluyor. Ancak Fas'ta ve Nijerya'da bulunan bu sukulentin içindeki Resiniferatoxin (RTX) maddesi tam 16 milyar Scoville değerinde! Bu, saf biber gazından bile kat kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

Güçlü bir tahriş edicidir ve yeterince yüksek miktarlarda tüketildiğinde aşırı ağrıya ve hatta ölüme neden olabilir.

En acı biber bile yanında hafif kalır! Bir dokunuşu ciddi yanıklara neden oluyor 1

SİNİR UÇLARINI ÖLDÜREN BİR MEKANİZMA

Peki, bir bitki nasıl bu kadar yakıcı olabilir? Aradaki fark kimyasal bağlanma gücünde gizli. Acı biberlerdeki kapsaisin, vücudumuzdaki TRPV1 adı verilen ağrı reseptörlerine kısa süreliğine bağlanır. Ancak Resiniferatoxin, bu reseptörlere o kadar şiddetli ve yoğun bir şekilde yapışır ki, sinir hücrelerine devasa bir kalsiyum akışı başlatır. Sonuç? Sinir uçları bu aşırı yüklenmeye dayanamayarak kelimenin tam anlamıyla ölür. Bu durum, geçici bir acı hissinin ötesinde, kalıcı duyarsızlaşmaya ve ciddi kimyasal yanıklara yol açar.

En acı biber bile yanında hafif kalır! Bir dokunuşu ciddi yanıklara neden oluyor 2

Bitki uzmanlarına göre bu sukulent, bu ölümcül bileşiği bir hayatta kalma stratejisi olarak geliştirdi. Otçul hayvanların kendisine yaklaşmasını engellemek için evrimleşen bu "yakıcı zırh", doğadaki en etkili savunma mekanizmalarından biri. Günümüzde tıp dünyası, bu maddeyi kanser hastalarında kronik ağrıları dindirmek amacıyla (sinirleri kontrollü şekilde uyuşturmak için) kullanmayı araştırıyor olsa da, mutfakta ona yer yok.

1 tane bulunda sukulent kolleksiyonuma ekliyeyim söz yemiyeceğim zaten normal acıya bile dayanamıyorum yersem kesin ölürüm.
vasabinin üvey kardeşi 🤣
belliki yenilen bir bitki değil ! tadına bakmayada gerek yok.
