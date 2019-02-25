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En az yakan benzinli arabalar

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 25.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkının kapanmasından ötürü benzinli otomobillere olan ilgi de arttı. Peki en az yakan benzinli otomobiller hangileri? İşte bu sorunun yanıtı.

En az yakan benzinli arabalar

Malum, son dönemde benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı iyiden iyiye eridi. Hatta bir ara benzin fiyatları, mazot fiyatlarının da altına düşmüştü. Şu aralar son zamlarla birlikte benzin tekrardan motorinin üzerine çıkmış durumda. Fakat aradaki fark eskiye oranla hayli az.

Benzin ile mazot arasındaki fiyat farkının erimesi, benzinli otomobillere olan ilgiyi de arttırdı. Çünkü küçük hacimli benzinli motorlar yakıt konusunda, en az dizel motorlar kadar tasarruflu olabiliyor. Bu yazımızda en az yakan benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız.

En az yakan benzinli otomobiller listesini hazırlarken, 100 km üzerinden fabrika verilerini baz aldık. Ayrıca model ayrımına da gitmedik. Yani listede 3 – 4 sene öncesinin otomobilleri de yer alıyor. Bu durumun temel nedeni ise “en az yakan otomobilleri” size göstermek.

En az yakan dizel otomobillerde 3 – 4 lt arasında değerleri görmek mümkündü. Söz konusu benzin olduğunda da değerler pek fazla değişmiyor. Özellikle de minimum yakıt değerleri baz alındığında. O yüzde biz ortalama değerleri sizlerle paylaşacağız.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en az yakan benzinli otomobiller listesi ile başbaşa bırakalım. İşte 2019’un en az yakan benzinli otomobilleri.

En az yakan benzinli arabalar

5 – Peugeot 308 PureTech

Listemizin 5 numarasında Peugeot imzası taşıyan 308 PureTech yer alıyor. 110 beygir gücünde olan bu benzinli otomobil 100 km’de ortalama 4.0 lt yakıt harcıyor. Kullanıcılar gerçek verilerin ise bu değerin 2 – 3lt. üzerinde olduğu konusunda hem fikirler.

4 – Mitsubishi Space Star 1.0 ClearTec

En az yakan benzinli otomobiller listemizin 4 numarasındaki isim ise Mitsubishi Space Star. Malum Mitsubishi ülkemizde çok da popüler bir marka değil. Fakat söz konusu yakıt tüketimi olduğunda iyi işler çıkarıyorlar. Bu inkar edilemez. Dolayısıyla 1.0 motora sahip 71 beygirlik Space Star da 100 km’de ortalama 4 litre yakıt tüketimiyle listemize girmeyi başarıyor.

3 – Suzuki Baleno 1.2 Dualjet SHVS

Listemizin 3 numarasında yine ülkemizde pek popüler olmayan bir marka yer alıyor. Suzuki. Japon otomobil devinin Baleno modeli 1.2 litrelik Dualjet motoru ile 100 km’de yalnızca 4 litre yakıyor. Elbette bu aracın fabrika verisi. Kullanıcıların belirttiğine göre 90 beygirlik motoru ile Baleno ortalama 6.4 lt yakıt tüketiyor.

2 – Skoda Citigo 1.0 Green tec ASG

Geldik zirvenin ortağına. Yani 2 numaraya. Listemizin 2 numarasında VW Group’un üyelerinden biri, Skoda yer alıyor. Ülkemizde son 2 – 3 senedi önemli bir müşteri kitlesine erişen Skoda’nın Citigo modeli 1.0 litrelik 60 beygirlik motoru ile 1000 km’de 4.0lt yakıt tüketiyor. Kullanıcılara göre otomobilin yakıt tüketimi ise 6.5 ile 7lt arasında.

1 – Fiat 500 0.9 8V TwinAir

Listenin zirvesinde ise Fiat’ın ufaklığıyla dikkat çeken modeli 500 var. Bu otomobil için 0.9 lt’lik ufak bir motor bile yeterli oluyor. Bu sayede otomobilin yakıt tüketimi de 3.8 lt’ye kadar düşürülmüş durumda. Fakat kullanıcılara göre bu otomobil 6.3 lt’den aşağıya yakmıyor. Yani fabrika verileri ile gerçek kullanım verileri arasında hayli uçuk bir fark mevcut.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gerçekten Suzuki baleno az yakıyor. Bende daha önce dizel 1.4 Ww Polo DİZEL vardı oda en az suzuki kadar yakıyordu. Szukide Benzinli olmasına rağmen yakıt harcamam değişmedi.
Skoda rapit 1.2 160 nm turbo 4.0 lt.
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