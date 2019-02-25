En az yakan benzinli arabalar

Malum, son dönemde benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı iyiden iyiye eridi. Hatta bir ara benzin fiyatları, mazot fiyatlarının da altına düşmüştü. Şu aralar son zamlarla birlikte benzin tekrardan motorinin üzerine çıkmış durumda. Fakat aradaki fark eskiye oranla hayli az.

Benzin ile mazot arasındaki fiyat farkının erimesi, benzinli otomobillere olan ilgiyi de arttırdı. Çünkü küçük hacimli benzinli motorlar yakıt konusunda, en az dizel motorlar kadar tasarruflu olabiliyor. Bu yazımızda en az yakan benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız.

En az yakan benzinli otomobiller listesini hazırlarken, 100 km üzerinden fabrika verilerini baz aldık. Ayrıca model ayrımına da gitmedik. Yani listede 3 – 4 sene öncesinin otomobilleri de yer alıyor. Bu durumun temel nedeni ise “en az yakan otomobilleri” size göstermek.

En az yakan dizel otomobillerde 3 – 4 lt arasında değerleri görmek mümkündü. Söz konusu benzin olduğunda da değerler pek fazla değişmiyor. Özellikle de minimum yakıt değerleri baz alındığında. O yüzde biz ortalama değerleri sizlerle paylaşacağız.