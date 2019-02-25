En az yakan dizel arabalar 2019

Malum, geçtiğimiz yıl Ağustos ayı sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasında pek çok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de fiyatlar tavan yaptı. Bir ara fiyatlar belli bir seviyede sabitlenerek gelen zamlar pompaya yansıtılmamış ve ÖTV’den karşılanmıştı.

Şimdilerde ise hem gelen zamlar, hem de gelen indirimler pompa fiyatına yansıtılıyor. Güncel fiyatlara göre benzinin ortalama fiyatı 6.37 TL seviyelerindeyken, mazotun litre fiyatı ise 6.05 TL dolaylarında. Elbette performans mazotu aldığınızda bu fiyat 6.15 TL seviyesine kadar yükselebiliyor.

Hal böyle olunca kullanıcılar da otomobil alırken yakıt tüketiminin ne kadar olduğuna büyük önem veriyorlar. Çünkü hali hazırda satışta olan otomobiller içerisinde 100 km’de 7 litre yakan da var 4 litre yakan da. Durum böyle olunca araştırma yapmadan, yakıt performansına bakmadan otomobil almak pek de akıl karı gibi görünmüyor.

Bu yazımızda 2019’un en az yakan dizel otomobiller listesi ile karşınızdayız. Elbette listemizdeki modellerin tümü 2019 değil. Çünkü bazı araçların 2019 modelleri hala ülkemize gelmiş değil.

Pek çok galeride hala 2018 modeller satılmakta.