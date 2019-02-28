En az yakan SUV modelleri 2019

Son yıllarda trafikteki SUV sayısında önemli bir artış yaşandı. Kullanıcıların normal otomobillerden daha yüksek olan SUV modellerine olan ilgisi, bu pazardaki model sayısının da artmasına zemin hazırladı.

Üreticiler genel olarak ülkemize pek fazla SUV araç getirmiyorlardı. Fakat bu araçlara olan ilginin artması, üreticileri de harekete geçirdi.

Şu anda ülkemizdeki SUV model yelpazesinin hayli genişlediğini söyleyebiliriz. Yani kullanıcıların önünde geniş bir seçenek yelpazesi mevcut.

Pek çok otomobilde olduğu gibi SUV alırken de en çok dikkat edilen unsur aracın yakıt tüketimi. Peki ülkemizde en az yakan SUV modelleri hangileri? Bu yazımızda en az yakan SUV modellerini sizler için bir araya getirdi. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en az yakan SUV modelleri ile başbaşa bırakalım.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Bu listeyi hazırlarken üreticilerin fabrika verilerini baz aldık. Dolayısıyla bu verilerin üzerine bir kaç puan eklemeniz gerekebilir. Malum hiç bir otomobil fabrika verilerinde belirtildiği kadar az yakmıyor. Özellikle de İstanbul gibi trafiği yoğun olan illerde.