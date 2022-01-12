Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. En büyük hayalini açıkladı! Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile müzikal yapmak istediğini söyledi

En büyük hayalini açıkladı! Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile müzikal yapmak istediğini söyledi

12.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Penelope Cruz, eşi Javier Bardem’i Being The Ricardos filminde şarkı söylerken gördükten sonra çok etkilendiğini dile getirdi. Ünlü isim en büyük hayalinin eşiyle beraber müzikal bir filmde rol almak olduğunu söyledi.

En büyük hayalini açıkladı! Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile müzikal yapmak istediğini söyledi

Hollywood’un sevilen isimlerinden biri olan Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile birlikte aynı projede yer almanın en büyük hayalleri olduğunu dile getirdi. Entertainment Tonight’a konuşan 47 yaşındaki İspanyol oyuncu, son olarak Being the Ricardos filminde Nicole Kidman ile başrolde oynayan eşi Javier Bardem ile bir müzikalde yer almak istediğini açıkladı.Cruz, “Bunu çok istiyorum. Kocamı Being the Ricardos’ta şarkı söylerken izledim ve inanılmaz bir iş çıkarmıştı!” diye konuştu.

Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediBir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

DAHA ÖNCESİNDE MÜZİKALDE ROL ALMIŞTI

1

Cruz, 2009’da Rob Marshall‘ın Nine adlı müzikalinde rol almıştı. Eşinin kendi müzikal projesinde en büüyk destekçisi olduğunu dile getiren Cruz, “Ben Nine filmini yaptığımda da o aynı şeyi hissetmişti. Şarkı söyleyip söyleyemeyeceğime dair bir fikrim yoktu ama Rob Marshall birkaç denemeden sonra beni yapabileceğime ikna etti” diyen Cruz, “18 yıl boyunca dans ettim, bale yaptım. Dans ve müzik dünyasına çok hayranım. Bana göre çok güçlü bir sanat, hatta sinemadan bile. Dolayısıyla bence müzikal türü bir rüya gibi. Sadece bir kez yaptım, umarım bir gün tekrar edebilirim” şeklinde konuştu.

NTV’de yer alan habere göre, ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar ile bir sonraki çalışmasının ne olacağının sorulduğunu söyledi. En son Almodóvar ile Paralel Anneler (Parallel Mothers) filmini çeken Cruz, “Daha önce birlikte yapmadığımız bir şey deyince aklıma ilk müzikal geliyor. Birlikte müzikal yapmak zorundayız. Bunu ne zaman söylesem coşkulu bir tepki alıyorum. Herkes, her Pedro Almodóvar hayranı, bir müzikal izlemek istiyor” dedi.

The Beatles: Get Back belgeselinin vizyon tarihi açıkladı! Sadece seçili sinema salonlarında gösterilecekThe Beatles: Get Back belgeselinin vizyon tarihi açıkladı! Sadece seçili sinema salonlarında gösterilecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Benden Ne Olur filminin konusu nedir?Benden Ne Olur filminin konusu nedir?
Anahtar Kelimeler:
Penélope Cruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.