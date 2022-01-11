Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Yetişkin film sektörüne damga vuran isimlerden biri olan Jenna Jameson sansasyonel hayatıyla uzun bir süre medyanın gündeminde yer almıştı. Çalkantılı hayatını bırakarak evlenen ve çocuk sahibi olan Jameson, oyunculuk kariyerinde de emekli olmuştu. Bir süredir ailesiyle gözlerden uzak sessiz ve sakin bir hayat geçiren Jameson bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yaşadığı zor günleri ve hastalığını anlatan Jameson’ın son hali takipçilerini üzdü.

ŞU ANDA YÜRÜYEMİYOR

Evinde durumu kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılan ve yapılan incelemelerin sonucunda ünlü isme Guillain-Barré sendromu teşhisi konuldu. Nadir görülen bu hastalık zaman içinde kasların zayıflamasına ve kişinin motor becerilerini kaybetmesine neden oluyor. Hastaneye kaldırmadan önceki iki hafta boyunca kustuğundan ve ayakta durmakta dahi zorlandığından söz eden Jenna Jameson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yürüyemediğini belirtti.

SOL HALİNİ TANIYAMADILAR

Jameson, hastane yatağından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 4 yaşındaki bir kızı bulunan 47 yaşındaki ünlü isim hastalıkla mücadele ettiğini ve yenmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.



