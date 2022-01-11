Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

11.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin yetişkin filmlerinin en ünlü isimleri arasında kabul edilen Jenna Jameson’ın son hali hayranlarını üzdü. Nadir görülen Guillain-Barré sendromu teşhisi konulan ünlü yıldız, yürüme yeteneğini kaybettiğini açıkladı. Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan sevenlerine bilgi veren Jameson, doktorların ifadelerinin olumlu olmadığını belirtti.

Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Yetişkin film sektörüne damga vuran isimlerden biri olan Jenna Jameson sansasyonel hayatıyla uzun bir süre medyanın gündeminde yer almıştı. Çalkantılı hayatını bırakarak evlenen ve çocuk sahibi olan Jameson, oyunculuk kariyerinde de emekli olmuştu. Bir süredir ailesiyle gözlerden uzak sessiz ve sakin bir hayat geçiren Jameson bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yaşadığı zor günleri ve hastalığını anlatan Jameson’ın son hali takipçilerini üzdü.

ŞU ANDA YÜRÜYEMİYOR

4

Evinde durumu kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılan ve yapılan incelemelerin sonucunda ünlü isme Guillain-Barré sendromu teşhisi konuldu. Nadir görülen bu hastalık zaman içinde kasların zayıflamasına ve kişinin motor becerilerini kaybetmesine neden oluyor. Hastaneye kaldırmadan önceki iki hafta boyunca kustuğundan ve ayakta durmakta dahi zorlandığından söz eden Jenna Jameson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yürüyemediğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandıktan sonra ilginç semptomlarını anlattıSosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandıktan sonra ilginç semptomlarını anlattı

SOL HALİNİ TANIYAMADILAR

1

Jameson, hastane yatağından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 4 yaşındaki bir kızı bulunan 47 yaşındaki ünlü isim hastalıkla mücadele ettiğini ve yenmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Partnerlerini aldatan erkekleri sosyal medyadan ifşa eden fenomen Paige Woolen ölüm tehditi aldığını söylediPartnerlerini aldatan erkekleri sosyal medyadan ifşa eden fenomen Paige Woolen ölüm tehditi aldığını söyledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladıBüyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Gerçek hayattaki Rapunzel! 30 yıldır saçını kestirmiyorGerçek hayattaki Rapunzel! 30 yıldır saçını kestirmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Yine cesur paylaşım! “Vücudumu seviyorum” diyerek...

Yine cesur paylaşım! “Vücudumu seviyorum” diyerek...

90’lı yılların dövme trendi geri dönüyor! Ünlü isim başlattı

90’lı yılların dövme trendi geri dönüyor! Ünlü isim başlattı

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla...

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla...

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.