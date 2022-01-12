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The Beatles: Get Back belgeselinin vizyon tarihi açıkladı! Sadece seçili sinema salonlarında gösterilecek

12.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından biri olarak kabul edilen Beatles’ın 30 Ocak 1969 yılında verdiği çatı konseri hafızalara kazınmıştı. Konserin 53. yılına özel olarak The Beatles: Get Back belgeseli 30 Ocak 2022 tarihinde seçili sinema salonlarında gösterime girecek.

The Beatles: Get Back belgeselinin vizyon tarihi açıkladı! Sadece seçili sinema salonlarında gösterilecek

The Beatles’ın 30 Ocak 1969 tarihinde verdiği özel çatı konseri aradan geçen 53 yılın sounda yönetmen Peter Jackson sayesinde belgesel haline getirildi. The Beatles: Get Back isimli belgeselde yer alan 1 saatlik görüntüler, konserin 53. yılına özel olarak 30 Ocak günü seçili sinema salonlarında da gösterilecek. Beatles, son albümleri Let It Be’nin yayınlanmasından birkaç ay önce 30 Ocak 1969 tarihinde verdikleri 42 dakikalık doğaçlama konserleriyle olay yaratmıştı.

Sevenlerini heyecanlandıran belgesel, 11-13 Şubat tarihleri arasında golbal gösterimini yapacak.

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