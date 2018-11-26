Alman gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır bunun için para biriktiriyorum" dedi.

Almanya'nın en çekici polis memuru işi bıraktı, dünyayı geziyor

Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır bunun için para biriktiriyorum" dedi.

Almanya'nın Dresden kentinde yaşayan Adrienne Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra bir fenomen...

Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan genç kadın, 'dünyanın en çekici polisi' olarak anılıyor.

34 yaşındaki Adrienne Koleszar'ın "adrienne_koleszar" adlı Instagram hesabının 548 bin takipçisi var.

Bir süre önce Koleszar herkesi şaşkınlığa uğratan bir açıklama yaptı.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan Koleszar işini bıraktığını söyledi.

Komiser olarak görev alan Koleszar, "6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim" dedi.

Aylık 2400 euro maaş alan Koleszar, dünya turunu nasıl finanse ettiğini de detaylı bir şekilde anlattı.

Genç polis, "Her seyahatimi erken rezervasyon yaparak planladım ve parasını cebimden ödedim. 2016'dan bu yana bu gezi için para biriktiriyorum" dedi.

Koleszar, bir moda markasıyla da anlaştığını, onların da kendisine sponsor olduğunu söyledi.

Birçok markadan kendisine teklif geldiğini söyleyen Koleszar, "Bunlardan pek içime sinen olmuyor. Yürüyen reklam panosu gibi dolaşmak istemiyorum" dedi.

Temmuz ayından bu yana gezen genç polis, 2019 Ocak ayı itibariyle tekrar iş başı yapacak.