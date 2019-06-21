En çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar hangileri?

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere akıllı telefon pazarının zirvesinde Samsung yer alıyor. Yani yıllardır, en çok telefon satan şirket Samsung. İkinci sırada ise şu aralar ABD’den büyük darbe yiyen Huawei yer alıyor. En azından şimdilik Çinli üreticinin 2. sırada yer aldığını söylemek, yanlış bir ifade olmayacaktır.

Apple 3. sırada yer alırken onu Xiaomi, Oppo ve Vivo takip ediyor.

Lakin en fazla kar marjı elde eden şirketler sıralamasına baktığımızda tamamen farklı bir tabloyla karşılaştığımızı görüyoruz.

Apple tek başına bütün sektördeki kar payının yüzde 70’ine sahipken, geri kalan yüzde 30’luk pay ise kalan firmalar arasında bölüşülüyor.

Peki nasıl oluyor da Apple en çok telefon satan 3. şirket konumundayken, söz konusu kar marjı olduğunda açık ara zirvede yer alabiliyor?

Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Çünkü Apple sadece üst segmente hitap eden modeller pazarlıyor. Böylece kar marjı da daima yüksek oluyor.

Basit bir şekilde örnekleyecek olursak. Apple bugün 999 dolara sattığı bir iPhone modelinden en az 400 dolar kazanıyor. Fakat Samsung 150 dolara sattığı giriş segment bir modelden en fazla 40 dolar kazanabiliyor. Dolayısıyla Samsung’un aynı kar marjı için Apple’dan 10 kat fazla satış yapması gerekiyor.