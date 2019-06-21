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En çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar hangileri?

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının, teknoloji sektörünün dinamosu konumunda yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü bu pazarda ciddi bir maddi ağırlık mevcut. Dolayısıyla teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de bu pastadan pay kapma çabasındalar.

En çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar hangileri?

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere akıllı telefon pazarının zirvesinde Samsung yer alıyor. Yani yıllardır, en çok telefon satan şirket Samsung. İkinci sırada ise şu aralar ABD’den büyük darbe yiyen Huawei yer alıyor. En azından şimdilik Çinli üreticinin 2. sırada yer aldığını söylemek, yanlış bir ifade olmayacaktır.

Apple 3. sırada yer alırken onu Xiaomi, Oppo ve Vivo takip ediyor.

Lakin en fazla kar marjı elde eden şirketler sıralamasına baktığımızda tamamen farklı bir tabloyla karşılaştığımızı görüyoruz.

Apple tek başına bütün sektördeki kar payının yüzde 70’ine sahipken, geri kalan yüzde 30’luk pay ise kalan firmalar arasında bölüşülüyor.

Peki nasıl oluyor da Apple en çok telefon satan 3. şirket konumundayken, söz konusu kar marjı olduğunda açık ara zirvede yer alabiliyor?

Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Çünkü Apple sadece üst segmente hitap eden modeller pazarlıyor. Böylece kar marjı da daima yüksek oluyor.

Basit bir şekilde örnekleyecek olursak. Apple bugün 999 dolara sattığı bir iPhone modelinden en az 400 dolar kazanıyor. Fakat Samsung 150 dolara sattığı giriş segment bir modelden en fazla 40 dolar kazanabiliyor. Dolayısıyla Samsung’un aynı kar marjı için Apple’dan 10 kat fazla satış yapması gerekiyor.

Elbette bu giriş segmentindeki modeller için bir örnek. Yoksa Samsung’un ve diğer şirketlerin de iPhone kadar kar getiren modelleri mevcut. Fakat bu modellerin satış düzeyi iPhone modelleri kadar yüksek değil. Zira geçtiğimiz gün ortaya çıkan en çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar listesi de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu liste ile başbaşa bırakalım.

En çok üst segment model satan şirketler

Google
Satış Payı: %2

OnePlus
Satış Payı: %2

Huawei
Satış Payı: %16

Samsung
Satış Payı: %25

Apple
Satış Payı: %47

Diğerleri
Satış Payı: %8

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Anahtar Kelimeler:
huawei akıllı telefon Apple samsung

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