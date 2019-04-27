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'En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor'

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EĞLENCE  | 27.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

Sokak Röportajları ve Erkek Kanalı YouTube kanallarından Kemal Gürel ve Jaki Baruh, Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programının konukları oldu.

'En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor'

"Erkek Kanalı'nı açalı 4 sene oldu. Kafaları açan, paylaşılmamış ve biraz da zorlayan, derin mevzulara girdiğimiz bir YouTube kanalımız var. Haftada iki video paylaşıyoruz ve 250 bin abonemiz var. Üstelik bu kanalın takipçilerinin 150 bini kadın! Anlattığımız şeyler erkek dünyasına dair ipuçları verdikleri için belki de ilgilerini çekiyor."

"En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor."

"Tekrar tekrar aynı sorular gelmeye devam ediyor, bu durum bize Erkek Kanalı olarak oldukça sıkıntı veriyor. Birbirimizi daha iyi dinleyebiliriz."

"Toplumda erkeklik üzerine konuşulan konular bizleri zorluyor" diyen Jaki Baruh'un sözlerine "Cinsellik, erkeklik gibi konuları tanıdıklarına açamayan takipçilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu da yerine getirmeye çalışıyoruz." cümleleriyle Kemal Gürel de destek verdi.

Jaki ve Kemal sözlerine son olarak "Videolarınla bir kişiye bile dokunabiliyorsan bunun tadı bambaşka" görüşünü ekledi.

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arka koltuk king size 101saat
 

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