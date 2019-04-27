"Erkek Kanalı'nı açalı 4 sene oldu. Kafaları açan, paylaşılmamış ve biraz da zorlayan, derin mevzulara girdiğimiz bir YouTube kanalımız var. Haftada iki video paylaşıyoruz ve 250 bin abonemiz var. Üstelik bu kanalın takipçilerinin 150 bini kadın! Anlattığımız şeyler erkek dünyasına dair ipuçları verdikleri için belki de ilgilerini çekiyor."

"En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor."

"Tekrar tekrar aynı sorular gelmeye devam ediyor, bu durum bize Erkek Kanalı olarak oldukça sıkıntı veriyor. Birbirimizi daha iyi dinleyebiliriz."

"Toplumda erkeklik üzerine konuşulan konular bizleri zorluyor" diyen Jaki Baruh'un sözlerine "Cinsellik, erkeklik gibi konuları tanıdıklarına açamayan takipçilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu da yerine getirmeye çalışıyoruz." cümleleriyle Kemal Gürel de destek verdi.

Jaki ve Kemal sözlerine son olarak "Videolarınla bir kişiye bile dokunabiliyorsan bunun tadı bambaşka" görüşünü ekledi.



