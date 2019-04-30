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En çok görülmek istenen 10 turistik cazibe merkezi belli oldu

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 30.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bir havayolu şirketinin yaptığı anket, Avrupa'da turistlerin en çok görmek istediği 10 turistik cazibe merkezini ortaya çıkardı. İngiliz turistlerin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 55'inin Instagram’da gördükleri fotoğraflardan esinlendikten sonra yurt dışı seyahatleri için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. İşte en çok görülmek istenen 10 yer...

En çok görülmek istenen 10 turistik cazibe merkezi belli oldu

10- Benagil deniz mağarası, Portekiz

1

9- Lale tarlaları, Hollanda

2

8- Kolezyum (Colosseum), İtalya

3

7- Akropolis ve Parthenon, Yunanistan

4

6- Cinque Terre, İtalya

5

5- Pembe kumlu Elafonissi Adası, Yunanistan

6

4- Alpler, İsviçre

7

3- Santorini Adası, Yunanistan

8

2- Como Gölü, İtalya

9

1- Kuzey Işıkları, İzlanda

10

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Anahtar Kelimeler:
turist instagram

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