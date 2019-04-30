En çok görülmek istenen 10 turistik cazibe merkezi belli oldu

10- Benagil deniz mağarası, Portekiz
9- Lale tarlaları, Hollanda
8- Kolezyum (Colosseum), İtalya
7- Akropolis ve Parthenon, Yunanistan
6- Cinque Terre, İtalya
5- Pembe kumlu Elafonissi Adası, Yunanistan
4- Alpler, İsviçre
3- Santorini Adası, Yunanistan
2- Como Gölü, İtalya
1- Kuzey Işıkları, İzlanda
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