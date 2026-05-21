En çok turist akımına uğrayan ülkeler belli oldu! Türkiye şov yaptı

Avrupa’da aşırı turizm tartışmaları ve protestolar gündemdeki yerini korurken, açıklanan yeni veriler kıtada turist akışının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Milyonlarca turist, yine geleneksel Avrupa rotalarını tercih etti.

Eurostat verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında Avrupa ülkeleri açık ara öne çıkarken, Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.

TÜRKİYE 3. SIRADA YER ALDI

Açıklanan listeye göre Türkiye, 154 milyon 799 bin 879 konaklama sayısıyla Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3. ülkesi oldu.

Listenin ilk sırasında 329 milyon 661 bin 68 konaklama ile İspanya yer alırken, İtalya ikinci sırada bulunuyor.

6 AVRUPA ÜLKESİ LİSTEDE

Verilere göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi arasında 6 Avrupa ülkesi yer aldı. Kıta genelinde turizm hareketliliğinin yüksek seviyede devam ettiği görüldü.

İŞTE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER

Listenin devamı şöyle sıralandı:

1- İspanya *329 MİLYON 661 BİN 68

2- İtalya *264 MİLYON 741 BİN 414

3- Türkiye *154 MİLYON 799 BİN 879

4- Fransa *150 MİLYON 753 BİN 829

5- Birleşik Krallık *149 MİLYON 803 BİN

6- Yunanistan *130 MİLYON 851 BİN 809

7- Avusturya *97 MİLYON 20 BİN 394

8- Hırvatistan *85 MİLYON 604 BİN 505

9- Almanya *83 MİLYON 622 BİN 666

10- Hollanda *64 MİLYON 311 BİN 55