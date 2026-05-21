Polis sabır taşı çıktı! Alkollü sürücünün ilginç anları: "Alo kanka, acil durum"

Bursa'da denetime takılan alkollü kadın sürücü ile polis arasındaki ilginç diyaloglar, saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ve kameramanı sözleriyle kışkırtmaya çalışan 96 promil alkollü sürücüye ceza kesilirken, araç ise otoparka alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde alkol denetimi esnasında şüphe üzerine 34 DLV plakalı otomobili durdurdu. 29 yaşındaki kadın sürücü, alkolmetreyi ilk başta üflemeden telefona sarıldı.

"ALO KANKA, ACİL DURUM"

Polisin alkolmetreyi uzatması üzerine telefonuyla arkadaşını arayan E.K., "Alo kanka, acil durum" diyerek polisten uzaklaştı. Zaman kazanmaya çalışan alkollü E.K., tekrar geri geldiğinde görevli memura, "Bir şey söyleyebilir miyim. Ben buradan nasıl İstanbul'a döneceğim" diye sordu. "Benim yapacağım bir şey yok, üfleyelim ondan sonra size yardımcı olayım" yanıtına karşılık E.K., "Neyine yardımcı olacaksın, alkol çıktıktan sonra ben nasıl döneceğim İstanbul'a. Şirket aracı bir de" dedi. E.K.'nın arkadaşı ise görevli polis memuruna, "Alkol çıkarsa aracı da mı bağlıyorsunuz, daha neler ya. Saçmalama gözünü seveyim. Ben de Karamürsel sepeti değilim" diye serzenişte bulundu.

"PANİK ATAK GEÇİRİYORUM"

Adeta sabır taşına dönen polis memuru, tekrar alkolmetreyi üflemesi için E.K.'ye uzattı. Bunun üzerine ise alkollü kadın, "Panik atak geçiriyorum. Üfleyeceğim kardeşim. Bir nefes alma hakkım var mı. Benim sağlığım senden daha mı önemli. Beklediğin bir araç da yok. Panik atak geçiriyorum, ölmem daha mı iyi. Arabayı da veririm" diyerek tekrar telefonuyla birilerini aradı. Polis memuru, "Bir daha soruyorum hanımefendi, üfleyecek misiniz" diye sorunca alkollü sürücü, "Duymuyorum şu an sizi" cevabını verdi.

Uzun uğraşlar sonucunda alkolmetreyi üfleyen 29 yaşındaki E.K., 0.96 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, araç ise otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

