En deneyimli şeflerin bile hamur işi yaparken düştüğü 10 hata

Un gibi kuru malzemeleri elemeden tarifi yapmaya çalışıyorsanız hata yapıyorsunuz. Malzemeleri elemeden karışıma eklemek hamurun dokusunu bozar. Bu yüzden pürüzsüz bir görünüm elde etmek zordur. Tarife başlamadan önce ilk olarak kuru malzemeleri eleyin.
kek içine ekleyeceğiniz bu ürünleri unlamadan kullanırsanız malzemeler kekin dibine çökecek ve istediğiniz tariften çok uzakta olacaksınız. Kek harcına eklemeden önce bu malzemeleri unlayın. Böylelikle şekerlemeler ya da kuru yemişler hamurun içinde eşit bir şekilde dağılmış olacaktır.
Kek fırına girdikten sonra en önemli süredir ilk 15/20 dakikası. Bu süreçte sabırsız olmayın ve 20 dakika boyunca kapağı ellemeyin. Kekin pişme süresine yakın fırın kapağını açarak pişip pişmediğini kontrol edin.
Keki pişirdikten sonra hemen fırından çıkarmayın, onun terlemesine müsade edin. Ancak buraya dikkat; bu bahsettiğimiz durum sadece brownie tarzı kekler için geçerlidir. Sünger kekleri sönmemeleri için hemen çıkarmanız gerekir.
Kıymalı ya da pırasalı börek yapıyorsanız iç harcını önceden hazırlamalı ve harcın soğumasını beklemelisiniz. Sıcak bir şekilde yufkaya koyduğunuz harç, hamuru terletecek ve dağılmasına neden olacaktır.
Bu bahsedeceğimiz püf noktasını pek çok kişi bilmiyor; meyveli pasta yaparken kullanacağınız meyveleri toz şekere bulayın. Meyveler ne kadar tatlı olurlarsa olsunlar pişince yine bir acılık bırakabilirler. Bunun önüne geçmek için toz şekere bulamak gerekiyor. Deneyin, demek istediğimiz farkı anlayacaksınız.
Kurabiyenin şeklinin bozulmasını ya da dağılmasını engellemek için kurabiye hamurunu buzdolabında en az 1 saat dinlendirmelisiniz. Aksi halde kurabiyelerin boyutları beklediğinizden çok daha küçük bir hal alacaktır.
Bu basit bir yöntemi pek çok kişi göz ardı ediyor. Kalıbı fırına vermeden önce sert bir şekilde tezgaha vurun. Bu işlem harcın içindeki hava kabarcıklarının yok olmasına yardım edecektir.
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