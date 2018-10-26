En deneyimli şeflerin bile hamur işi yaparken düştüğü 10 hata

Poğaça yaparken unu elemeden kullanmayın

Un gibi kuru malzemeleri elemeden tarifi yapmaya çalışıyorsanız hata yapıyorsunuz. Malzemeleri elemeden karışıma eklemek hamurun dokusunu bozar. Bu yüzden pürüzsüz bir görünüm elde etmek zordur. Tarife başlamadan önce ilk olarak kuru malzemeleri eleyin.

Kek için kullanacağınız kuru meyve, damla çikolata ya da kuru yemişleri unlayın

kek içine ekleyeceğiniz bu ürünleri unlamadan kullanırsanız malzemeler kekin dibine çökecek ve istediğiniz tariften çok uzakta olacaksınız. Kek harcına eklemeden önce bu malzemeleri unlayın. Böylelikle şekerlemeler ya da kuru yemişler hamurun içinde eşit bir şekilde dağılmış olacaktır.

Keki fırına attıktan sonra 20 dakika boyunca hiçbir şekilde kapağını açmayın

Kek fırına girdikten sonra en önemli süredir ilk 15/20 dakikası. Bu süreçte sabırsız olmayın ve 20 dakika boyunca kapağı ellemeyin. Kekin pişme süresine yakın fırın kapağını açarak pişip pişmediğini kontrol edin.

Keki fırından çıkarmak için acele etmeyin

Keki pişirdikten sonra hemen fırından çıkarmayın, onun terlemesine müsade edin. Ancak buraya dikkat; bu bahsettiğimiz durum sadece brownie tarzı kekler için geçerlidir. Sünger kekleri sönmemeleri için hemen çıkarmanız gerekir.

Börek harcının ılımasını bekleyin

Kıymalı ya da pırasalı börek yapıyorsanız iç harcını önceden hazırlamalı ve harcın soğumasını beklemelisiniz. Sıcak bir şekilde yufkaya koyduğunuz harç, hamuru terletecek ve dağılmasına neden olacaktır.