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En deneyimli şeflerin bile hamur işi yaparken düştüğü 10 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Hamur işi ürünleri pişirirken bu sık yapılan hataları bir yerlere not edin, unutmayın ki bahsedeceğimiz hataları birçok deneyimli şef bile yapıyor. En güzel hamur işi tarifleri sizin elinizden çıksın istiyorsanız sizi şöyle alalım...

En deneyimli şeflerin bile hamur işi yaparken düştüğü 10 hata

Poğaça yaparken unu elemeden kullanmayın

poğaça

Un gibi kuru malzemeleri elemeden tarifi yapmaya çalışıyorsanız hata yapıyorsunuz. Malzemeleri elemeden karışıma eklemek hamurun dokusunu bozar. Bu yüzden pürüzsüz bir görünüm elde etmek zordur. Tarife başlamadan önce ilk olarak kuru malzemeleri eleyin.

Kek için kullanacağınız kuru meyve, damla çikolata ya da kuru yemişleri unlayın

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kek içine ekleyeceğiniz bu ürünleri unlamadan kullanırsanız malzemeler kekin dibine çökecek ve istediğiniz tariften çok uzakta olacaksınız. Kek harcına eklemeden önce bu malzemeleri unlayın. Böylelikle şekerlemeler ya da kuru yemişler hamurun içinde eşit bir şekilde dağılmış olacaktır.

Keki fırına attıktan sonra 20 dakika boyunca hiçbir şekilde kapağını açmayın

fırın

Kek fırına girdikten sonra en önemli süredir ilk 15/20 dakikası. Bu süreçte sabırsız olmayın ve 20 dakika boyunca kapağı ellemeyin. Kekin pişme süresine yakın fırın kapağını açarak pişip pişmediğini kontrol edin.

Keki fırından çıkarmak için acele etmeyin

kek

Keki pişirdikten sonra hemen fırından çıkarmayın, onun terlemesine müsade edin. Ancak buraya dikkat; bu bahsettiğimiz durum sadece brownie tarzı kekler için geçerlidir. Sünger kekleri sönmemeleri için hemen çıkarmanız gerekir.

Börek harcının ılımasını bekleyin

börek

Kıymalı ya da pırasalı börek yapıyorsanız iç harcını önceden hazırlamalı ve harcın soğumasını beklemelisiniz. Sıcak bir şekilde yufkaya koyduğunuz harç, hamuru terletecek ve dağılmasına neden olacaktır.

Pasta yaparken taze meyveleri toz şeker serpin

meyveli pasta

Bu bahsedeceğimiz püf noktasını pek çok kişi bilmiyor; meyveli pasta yaparken kullanacağınız meyveleri toz şekere bulayın. Meyveler ne kadar tatlı olurlarsa olsunlar pişince yine bir acılık bırakabilirler. Bunun önüne geçmek için toz şekere bulamak gerekiyor. Deneyin, demek istediğimiz farkı anlayacaksınız.

Hamur halindeki kurabiyeleri mutlaka dinlendirin

kurabiye

Kurabiyenin şeklinin bozulmasını ya da dağılmasını engellemek için kurabiye hamurunu buzdolabında en az 1 saat dinlendirmelisiniz. Aksi halde kurabiyelerin boyutları beklediğinizden çok daha küçük bir hal alacaktır.

Kek kalıbını fırına koymadan önce tezgaha vurun

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Bu basit bir yöntemi pek çok kişi göz ardı ediyor. Kalıbı fırına vermeden önce sert bir şekilde tezgaha vurun. Bu işlem harcın içindeki hava kabarcıklarının yok olmasına yardım edecektir.

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hamur işi püf noktaları kek pişirme yöntemi

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