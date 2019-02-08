YEMEK

En doğal şifacı! Kemik erimesinden akciğer kanserine kadar etkili olan keçiboynuzunun faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Enerji dolu bir bitki türü olan keçiboynuzu karbonhidrat, sodyum ve sağlıklı yağlar açısından son derece zengindir. Özellikle kış aylarında tüketilir. Bunun nedeni ise astım ve gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olmasıdır. İçeriğindeki vitamin, mineral ve elementler sayesinde birçok rahatsızlığa çözüm olur. Bu konuda yapılan çalışmalar ise durumun en güzel özetidir.

En doğal şifacı! Kemik erimesinden akciğer kanserine kadar etkili olan keçiboynuzunun faydaları

Keçiboynuzu; selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok yararlı mineral ve elementleri içerir. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Özellikle kış mevsimi için önemli bir besin kaynağıdır. İyi bir antioksidandır ve bu sayede metabolizmayı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına çare olur.

1

Düzenli olarak keçiboynuzu tüketmenin etkileri araştırılmış ve ortaya bizi mutlu edecek muazzam sonuçlar çıkmıştır. Bu araştırma sonuçlarını bizimle paylaşan Diyetisyen Gözde Gence durumu şu şekilde özetliyor:

“Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti. Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor.”

2

İshale karşı etkili

Keçiboynuzu sindirim sisteminin dostudur. Eğer ishal şikayeti yaşıyorsanız uzmanlar keçiboynuzu tüketimini şiddetle tavsiye ediyor.

Akciğer kanserinden korur
3

Antioksidan özelliği sayesinde kanser hastalığı riskini minimuma indirir. Akciğerleri temizlemeye yardımcı olur. Sadece kanser için değil, sigaranın zararlarını da en aza indirir. Bunun için gerçek bir keçiboynuzunu ev yapımı yoğurda karıştırıp yemek yeterlidir.

Kolesterole iyi gelir
Kolesterole iyi geldiği bilim tarafından kanıtlanmıştır. Zengin içeriği ve lifli yapısı sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Hiper kolesterol tedavisinde de son derece güçlüdür.

Astım ve bronşit hastalıkları karşı kalkan olur

3 (2)

Astım ataklarını sakinleştirir. Düzenli kullanıldığında ise bu atakları ortadan kaldırabilir. Bronşların tıkanmasını karşı etkilidir. Kış mevsiminde her gün bir adet keçiboynuzu yiyerek kendinizi garanti altına alabilirsiniz. Keçiboynuzu doğal bir antibiyotik kaynağıdır. Gribe neden olan virüslerle mücadele eder. Antioksidan kaynağı olması sebebiyle öksürüğe neden olan serbest radikalleri ve enfeksiyonları ortadan kaldırır.

Midedeki asit seviyesi dengeler
Eğer mide şikayetiniz varsa bir de keçiboynuzu tüketmeyi deneyin. Düzenli tüketildiğinde mide asidini dengeler ve şişkinliği giderir.

Cinsel gücü artırır
Belki de en yaygın bilinen faydalarından biridir. İyi bir enerji deposudur. Sperm azlığına karşı etkilidir ve düzenli olarak tüketildiğinde iktidarsızlığa iyi gelir.

Kemik erimesi tedavisinde kullanılır

4

Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için ilaç niteliğindedir. İçindeki yüksek kalsiyum sayesinde kemik erimesini yavaşlatır. Sadece kadınlar için değil gelişim çağında olan çocuklar için de şiddetle tavsiye edilir.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor! Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!
Kahvaltı çocukların başarısını doğrudan etkiliyorKahvaltı çocukların başarısını doğrudan etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keçiboynuzu faydaları keçiboynuzunun faydaları nelerdi

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Atatürk'e ikram edilen bu ekmek 100 yıl sonra yeniden üretildi

Atatürk'e ikram edilen bu ekmek 100 yıl sonra yeniden üretildi

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e ikram edilen bu ekmek 100 yıl sonra yeniden üretildi

Atatürk'e ikram edilen bu ekmek 100 yıl sonra yeniden üretildi

Bayılıyoruz yemeye! Patates cips hakkındaki en tuhaf bilgiler

Bayılıyoruz yemeye! Patates cips hakkındaki en tuhaf bilgiler

Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Kansere karşı koruyucu olduğu bilimsel olarak kanıtlandı

Kansere karşı koruyucu olduğu bilimsel olarak kanıtlandı

Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.