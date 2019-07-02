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En güçlü telefonlar hangileri?

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TEKNOLOJİ  | 02.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

AnTuTu geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlarda performans listesini güncelledi. Bizler de bu listeyi okurlarımızla paylaşmak istedik. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en güçlü akıllı telefonlar listemizi le başbaşa bırakalım.

En güçlü telefonlar hangileri?

Şu aralar akıllı telefon sektöründe muazzam bir rekabet söz konusu. Genel olarak bakıldığında sektörün birkaç firmanın tekeline girdiğini söylemek de yanlış olmaz. Şu aralar en popüler akıllı telefonlara baktığımızda, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo ya da Vivo logosu ile karşı karşıya geliyoruz. Sektörde onlarca isim olmasına karşın bu 6 ismin ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki söz konusu performans olduğunda bu 6 isim nasıl bir yerde konumlanıyor? Malum, sektörde onlarca farklı marka olsa da kullanılan bileşenler genel olarak aynı. Bugün satışta olan 10 amiral gemisi modeline baktığımızda 8’inde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz.

Yonga tarafında olduğu gibi kamera, ekran ve batarya bölümünde de belli başlı üreticilerin ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Genel itibariyle aynı donanımların kullanılması, telefonların birbirine benzer performanslara sahip olmasını mümkün kılıyor. Buna rağmen aradaki mimari farklı, güç bazlı değişkenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Dışarıdan bakıldığında tıpa tıp aynı donanıma sahip iki model, performans testinde hayli farklı iki performans çizgisiyle karşımıza çıkabiliyor. Böyle bir tablonun temel nedeni ise üreticilerin kullandığı mimari ve yazılımdan kaynaklanıyor.

Basit bir şekilde örneklemek gerekirse, telefonlarda kullanılan soğutma sistemleri bile performans tarafında önemli farklılıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Hal böyle olunca, teknik donanımdan ziyade, telefonun mimarisi ve diğer detayları da önem kazanıyor.

Peki son çıkan akıllı telefonlar da işin içerisine dahil edildiğinde en güçlü telefonlar hangileri?

En güçlü akıllı telefonlar!

Huawei P30 Pro
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 256GB
CPU Puanı: 109294
UX Puanı: 64079
3D Puanı: 114557
Ortalama Puanı: 300789

Huawei P30
RAM + Dahili Depolama: 6GB + 128GB
CPU Puanı: 109294
UX Puanı: 65838
3D Puanı: 115648
Ortalama Puanı: 304161

Samsung Galaxy S10e
RAM + Dahili Depolama: 6GB + 128GB
CPU Puanı: 102306
UX Puanı: 68493
3D Puanı: 146412
Ortalama Puanı: 329853

Samsung Galaxy S10
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 128GB
CPU Puanı: 102034
UX Puanı: 68446
3D Puanı: 147467
Ortalama Puanı: 330638

Samsung Galaxy S10 5G
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 256GB
CPU Puanı: 101092
UX Puanı: 68949
3D Puanı: 149104
Ortalama Puanı: 331960

Samsung Galaxy S10+
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 128GB
CPU Puanı: 103734
UX Puanı: 68864
3D Puanı: 148041
Ortalama Puanı: 333309

LG V50 ThinQ 5G
RAM + Dahili Depolama: 6GB + 128GB
CPU Puanı: 108552
UX Puanı: 69858
3D Puanı: 153690
Ortalama Puanı: 343434

Xiaomi Mi Black Shark 2
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 128GB
CPU Puanı: 123759
UX Puanı: 72752
3D Puanı: 159401
Ortalama Puanı: 369224

Xiaomi Mi 9
RAM + Dahili Depolama: 6GB + 128GB
CPU Puanı: 125462
UX Puanı: 77413
3D Puanı: 157149
Ortalama Puanı: 371894

OnePlus 7 Pro
RAM + Dahili Depolama: 8GB + 256GB
CPU Puanı: 125019
UX Puanı: 77240
3D Puanı: 157119
Ortalama Puanı: 373953

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AnTuTu telefon güçlü telefon

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