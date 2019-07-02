En güçlü telefonlar hangileri?

Şu aralar akıllı telefon sektöründe muazzam bir rekabet söz konusu. Genel olarak bakıldığında sektörün birkaç firmanın tekeline girdiğini söylemek de yanlış olmaz. Şu aralar en popüler akıllı telefonlara baktığımızda, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo ya da Vivo logosu ile karşı karşıya geliyoruz. Sektörde onlarca isim olmasına karşın bu 6 ismin ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki söz konusu performans olduğunda bu 6 isim nasıl bir yerde konumlanıyor? Malum, sektörde onlarca farklı marka olsa da kullanılan bileşenler genel olarak aynı. Bugün satışta olan 10 amiral gemisi modeline baktığımızda 8’inde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz.

Yonga tarafında olduğu gibi kamera, ekran ve batarya bölümünde de belli başlı üreticilerin ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Genel itibariyle aynı donanımların kullanılması, telefonların birbirine benzer performanslara sahip olmasını mümkün kılıyor. Buna rağmen aradaki mimari farklı, güç bazlı değişkenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.