En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makinesi modelleri

Evde yapılan, kokusu bütün mutfağı dolduran kurabiyelerin size verdiği mutluluğu hatırlayın. Her katı birbirinden çıtır bir dilim böreğe kim hayır diyebilir ki? Bu davetkar yiyeceklerin püf noktası mı? Tabii ki içindeki bütün malzemelerin tamamen özdeşleştiği hamurlar. Büyüklerimizden hatırlamıyor musunuz? Dakikalarca hamuru yoğururlar, evirir çeviriler, sonunda pürüzsüz bir hamur ortaya çıkarırlardı. Hepimizi büyüten lezzetleri yakalamak hiç de zor değil, hem de daha az uğraşarak. Daha lezzetli hamurlar için makinelerden yardım alma fikrine nasıl bakıyorsunuz? Fikir hoşunuza gittiyse ikinci aşamaya geçelim, yani karar verme kısmına. Aklınızın bir köşesinde beliren "Hamur yoğurma makinesi seçeneklerinden hangisi iyi?" sorusuna birlikte cevap arayalım. Bakın bakalım, hamur yoğurma makinesi önerileri arasında size en uygunu hangisiymiş?

Bırakın çalışsın

Kitchenaid Artisan 4, 8 L Stand Mikser 5KSM175PS ile başlayalım. Çırpar, karıştırır, yoğurur... Kase içinde 59 noktaya temas eden çırpma aparatları istediğiniz sonucu almanızı sağlar. Yoğun kıvamlı hamurlar için hamur çengelini, içinde hava kalmasını istediğiniz karışımlarınızda da çırpma telini kullanabilirsiniz. Bir de düz çırpıcı var, patates püresi falan yapmak istersiniz diye. Yetenekleri bol aslında. Ayarlanabilir dönme hızı ve hem kendi ekseni etrafında hem de hazne içinde dönen karıştırıcıları ile performansı da harika. Ama asıl söylemek istediğimiz bu değil. Farklı renk seçenekleri ile mutfağınızın renklerine göre seçim yapabilirsiniz. Kendisi için en iyi hamur yoğurma makinesi de diyebiliriz, dünya çapında en çok tercih edilen de...

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Modern mutfaklara zarif bir dokunuş

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Pastacılık deyince sizin de aklınıza Fransızlar gelmiyor mu? Renk renk makaronlarla süslü tezgahlar, sufleler, ekmekler, tartlar; aklınıza ne gelirse. Mutfakta bir Fransız'dan yardım almaya ne dersiniz? H. Koenig KM126 Mutfak Robotu'yla profesyonel pastacılara taş çıkarabilirsiniz. Karıştırmak istediğiniz malzemeye göre kullanabileceğiniz uç ve hız seçenekleri işinizi kolaylaştırır. Bir hamur kancası ve iki çırpma teli, 8 farklı hız ayarı... Daha ne olsun! Unutmuşuz, bir de dijital gösterge ve zaman ayarlayıcı. H. Koenig KM126 hamur yoğurma makinesi ile neler yapılır merak ediyor musunuz? Makarnadan keke, canınız ne isterse yapabilirsiniz.

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İşleri o yapsın

Nasıl da maharetli bir bilseniz! En kullanışlı hamur yoğurma makinesi hangisi diye araştırırken karşımıza Electrolux EKM4200 Mutfak Şefi çıktı. Krema çırpmak için gereken güçle hamur yoğurmak için kullanacağınız güç arasında bir fark var. Demek ki Electrolux EKM4200'ün 10 farklı hız ayarı olduğunu söylesek... LED ışıklarla karıştırma haznesinin içini görmeye ne dersiniz? Durun daha bitmedi. Kıyma çekip salataya koyacağınız malzemeleri rendeleyebilirsiniz. Böreğinizin iç harcını da hazırladınız. Fırına sürmek kaldı. Yanına şöyle harika bir çikolatalı kek yapmaz mısınız? Çocuklar okuldan gelmek üzere...

Electrolux EKM4200 Mutfak Şefi bu sayfada sizi bekliyor, hadi tıklayın.

Canınız tatlı mı çekti?

Tariflerdeki bütün malzemelerin birbirine karıştığı homojen hamurları nasıl mı yapacaksınız? Karaca Multichef'le tabii ki. Kekleriniz için balon çırpıcıyı, kurabiye hamurlarında düz karıştırıcıyı, nefis ekmekler için de hamur kancasını kullanabilirsiniz. Peki Karaca Multichef hamur yoğurma makinesi nasıl kullanılır? Malzemelerinizi hazneye koyun, uygun hız ayarını seçin ve çalıştırmaya başlayın. Gerisini kendi halletsin! Durun, durun daha bitmedi. Karaca Multichef'le birlikte gelen kıyma aparatı ile kıymanızı da kendiniz çekebilirsiniz. Sabitleyici ayak sistemi makinenin çalışırken hareket etmesini engeller.

Karaca Multichef'le keyifli sofralar hazırlamak isteyenler bu sayfaya göz atabilirler.

Ekstra çalışkan, bol işlevli...

Sadece hamur işi m? KENWOOD KVC3110S Pastry Chef için bu iş yükü biraz hafif kalıyor sanki. Mutfağınızda Pastry Chef varsa smoothielerinizi, soslarınız ve çorbalarınızı da dakikalar içinde yapabilirsiniz. Birden fazla ekipmana ve her birini koyacak yere ihtiyacınız kalmaz. Mutfağınızda yer açılır. Hamur karıştırma konusundaki becerilerinden bahsetmeye zaten gerek yok. Hangi kıvamda olursa olsun, tam istediğiniz sonucu alırsınız. Çok fonksiyonlu hamur yoğurma makinesi önerisi isteyenler KENWOOD KVC3110S Pastry Chef'i alışveriş listelerinin ilk sırasına alabilirler.

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Sağa sola sıçrayan hamur parçalarına son!

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Elle ya da makineyle, karışımlarınızın kapların dışına taşmasından bıktınız mı? O zaman size kapaklı bir hamur yoğurma makinesi tavsiye etmek şart. Klarstein Bella Rossa Profesyonel Stand Mikser, ne yaparsanız yapın bütün karışımlarınız kapak sayesinde haznenin içinde kalır. Klarstein Bella Rossa hamur yoğurma makinesi kullananlar da ürüne geçer not vermiş. Köfte, patates püresi, pancake hamuru ve daha aklınıza gelmeyecek onlarca tarifi zamandan ve kol gücünden tasarruf ederek hazırlayabilirsiniz. 6 farklı hız seviyesi ile malzeme yoğunluğuna göre karıştırma yapabilirsiniz.

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Cam haznesiyle olanı biteni izleyin

Fakir Thorplex Mutfak Robotu Mikser'in iki haznesinden birisi cam. Ne kadar eğlenceli değil mi? Hemen telaşlanmayın, cam hazne son derece sağlam ve çelik karıştırma kabı da setin içerisinde. Aslında bu hamur yoğurma makinesi için söylenebilecek çok fazla söz yok. Şık, işlevsel, kompakt yani her yere sığar, her işe koşar. Şu sıralar en çok tercih edilen hamur yoğurma makinesi seçenekleri arasında olduğunu da söyleyebiliriz. Konu malum, salgının başlamasıyla birlikte bir çoğumuz ekmeğimizi bile evde yapmaya başladık. Artık sokaklara çıkıyoruz ama edindiğimiz bazı alışkanlıklar da bizimle kaldı. Hamur yoğurma makinelerinin bu süreçte işleri kolaylaştırmadığını kim söyleyebilir ki?

Fakir Thorplex Mutfak Robotu Mikser tam olarak bu sayfada sizi bekliyor.

Adı üstünde: Ziyafet

Kendisi kendisini tanımlamış zaten, bize de çok söz bırakmamış. VESTEL Ziyafet 8000 Stand Mikser'le hamur yoğurabilir, omletlerinizi çırpabilir, bir de lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz. Karıştırma aparatlarına ek olarak bir de blenderı var. VESTEL Ziyafet 8000 Stand Mikser hamur yoğurma makinesi kullanımı da çok kolay. Yoğurmak istediğiniz hamurun kıvamına en uygun aparatı seçin, üzerinde yönlendirme ikonları var, hızı ayarlayın ve çalıştırın. Şeffaf koruma kapağı etrafın kirlenmesini de engeller. Kaymaz taban hamur yoğurma makinesinin en yüksek devirde bile sabit kalmasını sağlar. VESTEL Ziyafet 8000 Stand Mikser, hamurlarınızı yoğurmaya devam ederken siz de mutfaktaki diğer işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

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Zaman size kalsın

Gün içinde ne kadar çok koşturuyorsunuz, eminiz bir dakikanız bile boş geçmiyor. Hal böyleyken evde kek, pasta, börek yapacak zamanı yakalamak da çok zor. Bırakın işin bir kısmını Cookplus Promix Ef802 Mutfak Şefi yapsın. Sadece hamur yoğurmakla da kalmaz, birçok işinize yardım eder. Bu sözlerin ardından Cookplus Promix hamur yoğurma makinesi ne işe yarar sorusunun cevabına geçelim mi? Bildiğiniz gibi hamur yoğurur. Gıda öğütücü aparatı ile kıyma yapar ya da siz neyi nasıl öğütmek istiyorsanız öğütür. Blender aparatıyla da soslarınızı, milkshakelerinizi hazırlar.

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Bizim ev pastacılık hizmetleri

Kapıya böyle bir tabela asabilirsiniz, tabi Schafer Prochef Xl Stand Mikser'iniz varsa! 5 litre paslanmaz çelik karıştırma haznesine neleri sığdırırsınız kim bilir? Biz şimdiden nefis kurabiyelerin kokusunu almaya başladık bile. Sıçramaya karşı koruyucu kapağı ile daha temiz, üç farklı karıştırma aparatı sayesinde daha işlevsel. Schafer Prochef Xl Stand Mikser bir hamur yoğurma makinesinde aradığınız ne varsa hepsini bünyesinde toplamayı başarmış diyebiliriz. 6 farklı hız kademesi ile karıştırmanın ve yoğurmanın her aşamasını kontrol altında tutabilirsiniz.

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Hamur işlerini sanata çevirin

Hamur yoğuracağım derken elleriniz yorulmasın istiyoruz ve size son olarak HOMEND Artfood 3025 Stand Mikser'i tavsiye ediyoruz. En yoğun hamurları bile yoğurmak onun işi. Hangisine ihtiyacınız var: Çırpma teli, çırpıcı veya hamur kancası... Aparatınızı saniyeler içinde değiştirin ve bir sonraki aşamaya geçin. 5,5 litre haznesinde herkese yetecek kadar yer var. Yumurtalara, süte, kabartma tozuna ve una... Korkmayın, çalışırken sarsılma yağmadığı için bütün malzemeler haznenin içinde kalacak. Tasarımı da çok şık, en az mutfağınız kadar şık. Tutma kolu sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Daha ne olsun!

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