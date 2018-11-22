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En güzel yöresel lezzetlerimizden golit: 4 günde hazırlanıyor 2 yıl boyunca bozulmuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye koca bir lezzet haritası desek bu konuda yanılmayız. Her bir köşemizde ayrı tatlarla karşılaşıyoruz. Çeşitlilik bol; et yemekleri, çorbalar, hamur işleri derken rotamızı Giresun'a çeviriyoruz. Hazırlaması meşakkatli, yemesi pek keyifli ve üstelik 2 yıl boyunca dayanan golit ekmeğini yakından tanıyalım

En güzel yöresel lezzetlerimizden golit: 4 günde hazırlanıyor 2 yıl boyunca bozulmuyor

Giresun'un yöresel lezzetlerinden olan golit ekmeği, neredeyse iki asır öncesine dayanan bir hamur işi türü. Yöre halkının kuru ekmek olarak da adlandırdığı golit, imece usulü hazırlanıyor. Yapımı son derece uzun süren ekmek taş fırın içinde odunlar köz haline gelene kadar pişiriliyor.

gol

Maya kullanılarak hazırlanan ekmek hamuru tahta kaşık yardımıyla örtülere diziliyor ve simit şekli verilen hamur taş fırına gönderiliyor. Fırında uzun süre pişmeye bırakılan ekmekler önce çıkartılıyor, sonrasında karıştırılıp fırına tekrar veriliyor. Dört gün süren işlem sonucu ekmek kurutuluyor. Golitler hava almayan çuval ya da kaplarda bu şekilde 2 yıla kadar taze bir şekilde saklanabiliyor.

goliit

Ekmeğin yeme şekli yapımı kadar enteresan. Dört saat pişmesinin ardından haliyle kıtır kıtır bir hal alıyor. Suya batırılarak yenen golit yerken oldukça taze bir tada sahip. Ancak suya batırırken dikkatli olmak gerekiyor. suyun içinde bekletilmeden, ıslatıp çıkarmak gerekiyor.

Evde taş fırınlar olmadığı için golit yapmak biraz zor olsa da imkansız değil. Günümüz şartlarında evinizde en lezzetli goliti hazırlamak için;

Malzemeler:

2,5 kg un
100 gram kepek
3 litre su
50 gram maya
Bir çorba kaşığı tuz

Hazırlanışı:

gl

Un, tuz, su, kepek ve maya derin bir kabın içinde kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurulur.

Yoğurulan hamur en az 15 dakika dinlendirilir. Hazırlanan hamurdan bezeler elde edilir ve yine kısa bir süre dinlendirilir.

Simit şekli verilen bezeler 250 derecede önceden ısıtılmış fırında pişene kadar bekletilir. Bir gece boyunca fırında bekletilir. Afiyet olsun...

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