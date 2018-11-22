En güzel yöresel lezzetlerimizden golit: 4 günde hazırlanıyor 2 yıl boyunca bozulmuyor

Giresun'un yöresel lezzetlerinden olan golit ekmeği, neredeyse iki asır öncesine dayanan bir hamur işi türü. Yöre halkının kuru ekmek olarak da adlandırdığı golit, imece usulü hazırlanıyor. Yapımı son derece uzun süren ekmek taş fırın içinde odunlar köz haline gelene kadar pişiriliyor.

Maya kullanılarak hazırlanan ekmek hamuru tahta kaşık yardımıyla örtülere diziliyor ve simit şekli verilen hamur taş fırına gönderiliyor. Fırında uzun süre pişmeye bırakılan ekmekler önce çıkartılıyor, sonrasında karıştırılıp fırına tekrar veriliyor. Dört gün süren işlem sonucu ekmek kurutuluyor. Golitler hava almayan çuval ya da kaplarda bu şekilde 2 yıla kadar taze bir şekilde saklanabiliyor.

Ekmeğin yeme şekli yapımı kadar enteresan. Dört saat pişmesinin ardından haliyle kıtır kıtır bir hal alıyor. Suya batırılarak yenen golit yerken oldukça taze bir tada sahip. Ancak suya batırırken dikkatli olmak gerekiyor. suyun içinde bekletilmeden, ıslatıp çıkarmak gerekiyor.

Evde taş fırınlar olmadığı için golit yapmak biraz zor olsa da imkansız değil. Günümüz şartlarında evinizde en lezzetli goliti hazırlamak için;