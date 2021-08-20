En Hamarat Benim’de kim birinci oldu? 15 bin TL’yi kim aldı? İşte haftanın puan durumu

20 Ağustos Cuma günü yayınlanan En Hamarat Benim programında yeni formata geçildi. Daha önce sadece temizlik için yarışan yarışmacılar, şimdi de 5 çayı menüsü de hazırlıyor. Hamarat olduğunu iddia eden kadınların evine giderek, kontrol eden En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, beğenmediği yerleri yeniden temizletiyor…

EN HAMARAT BENİM’DE KİM KAZANDI?

Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı ve Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim’de haftanın finali heyecanı yaşandı. Program, bu haftadan itibaren farklı bir formatla yayınlandı. Daha önce sadece temizlik için yarışan yarışmacılar, şimdi de 5 çayı için hazırladıkları menülerle hamaratlıklarını konuşturuyor.

Programın sunucusu Kadir Ezildi de hamarat olduklarını iddia eden kadınların evlerini ziyaret ederek, temizlik kontrolü yapıyor. Kadir Ezildi, beğenmediği yerleri yeniden elden geçiriyor.

Yarışmacıların birbirine puan verdiği En Hamarat Benim’de yarışmaya Avcılar’dan katılan Sibel hanımın aylık 7 bin TL’lik bir evde kirada oturduğunu söylemesi, programa damga vurdu.

20 Ağustos 2021 Cuma günü En Hamarat Benim’de son 2'ye Canan hanım ve Zeynep hanım kaldı.

En yüksel puanı alan haftanın ve sezonun ilk biricinsi Canan hanım 15 bin TL’nin sahibi oldu.

Canan hanım toplamda 33 puan aldı. Zeynep hanım 31 puan alarak 2. oldu.

EN HAMARAT BENİM PUAN DURUMU

Seda (23 puan) Sibel (28 puan) Fatma (30 Puan) Zeynep (31 puan) Canan (33 puan)



