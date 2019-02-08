En İyi Arkadaşım Evleniyor ekibi 22 yıl sonra bir arada

Yayınlandığı dönem büyük ses getiren En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend's Wedding) filminin ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi. 1997 yılında vizyona giren romantik komedi filminin başrolleri Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz ve Rupert Everett Entertainment Weekly dergisinin 14 Şubat Sevgililer Günü özel kapağı için poz verdi.

51 yaşındaki Roberts, 46 yaşındaki Diaz, 55 yaşındaki Mulroney ve 59 Everett, pastel tonlarındaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Ruven Afanador’a poz verdi.

Michael ve Julianne birbirlerine bir söz verir: Eğer 28’lerinde hala kimse ile evlenmemişlerse, birbirleriyle evleneceklerdir. Aradan yıllar geçer ve Julianne 28’ine yaklaşmaya başlayınca, şimdi Chicago’da spor yazarı olan Michael’i araması gerektiğini ve anlaşmalarının sona erdiğini söylemesi gerektiğini düşünürken, Michael Julianne’ı arayarak dört gün sonra evleneceğini haber verir. Henüz bu romantik komedi klasiği En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend's Wedding) filmini izlemediyseniz, en kısa zamanda izlemenizi tavsiye ederiz.



