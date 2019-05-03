En iyi gece hayatına sahip 18 kent

NEW YORK, ABD Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan New York, aynı zamanda turistler tarafından en çok ziyaret edilen kentlerinden biri. Gökdelenleriyle ünlü New York'taki bu binaların en üst katları özellikle yaz aylarında teras partilerine ev sahipliği yapıyor. İSTANBUL, TÜRKİYE Newsweek tarafından dünyanın en cool kenti seçilen İstanbul, her zevk ve bütçeye uygun eğlence mekanlarıyla dikkat çekiyor. Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek kent olan İstanbul'un Boğaziçi kıyıları ve Galata, Kadıköy gibi yerlere eğlence hayatının kalbinin attığı bölgeler. BELGRAD, SIRBİSTAN Sırbistan'ın başkenti Belgrad, gece hayatıyla ön plana çıkan bir şehir. Türkiye ile karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması bulunan Sırbistan'ın başkentine çok sayıda Türk vatandaşı da eğlenmek için gidiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Belgrad'ın kıyı bölgeleri sınırların zorlandığı gece kulüpleriyle dolu. Geçtiğimiz yıl Belgrad'ı en çok ziyaret edenler de Türk vatandaşları oldu. BARCELONA, İSPANYA Son dönemde siyasi çalkantılar yaşayan Barcelona'ya gelen turist sayısında büyük bir azalma var. Yine de Barcelona, gece hayatını canlı tutmaya çalışıyor. Las Ramblas bölgesi kentin hiç uyumayan bölgesi. Gece boyunca buradaki mekanlar eğlenmeye gelen turist ve kentin yerlileriyle dolup taşıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı 'Babafingo Festivali' başlıyor Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek

BERLİN, ALMANYA Almanya'nın başkenti Berlin, müzeleri ve alternatif eğlence mekanlarıyla ünlü. Kasvetli havasına rağmen Berlinliler özellikle hafta sonu geldiğinde gece kulüplerine akın ediyor. Berghain gibi ünlü kulüplere hafta sonu girebilmek için epey şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşanan yoğunluk nedeniyle içeri girişler sınırlandırılıyor. BUENOS AİRES, ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor. KOPENHAG, DANİMARKA Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldukça hareketli bir gece hayatına sahip. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan barlarıyla ünlü olan kentte bu mekanlarda vakit geçirmek kentliler için bir gelenek haline gelmiş durumda. ST. PETERSBURG, RUSYA Yılın belirli dönemleri neredeyse güneşin hiç batmadığı veya doğmadığı St. Petersburg, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Çılgın bir gece hayatına sahip olan St. Petersburg. Özellikle beyaz gecelerin yaşandığı Haziran ayında güneşin hiç batmadığı gecelerde eğlence sınır tanımıyor.

İBİZA, İSPANYA İspanya'nın Akdeniz'deki adası İbiza, plajları ve denizi kadar eğlence hayatıyla da ünlü. Gündüz ve gece bambaşka iki kimliğe bürünen kent, çılgın partileriyle adından söz ettiriyor. Pacha gibi büyük gece kulüplerinde binlerce insan aynı anda eğlenebiliyor. RİO DE JANEİRO, BREZİLYA Şu anda Rio Karnavalı ile dünyanın gündeminde olan Rio de Janeiro, aynı zamanda çok canlı bir gece hayatına sahip. Copacabana plajı ve Leblon bölgesi kentin eğlence hayatının kalbinin attığı yerler. Özellikle yerel partileriyle ünlü kentte, skandallar da hiç eksik olmuyor. LAS VEGAS, ABD Bundan yarım yüzyıl önce Nevada eyaletindeki bir çöl kasabası olan Las Vegas, aradan geçen kısa sürede inanılmaz bir değişim geçirdi. Günümüzde kumarhaneleriyle ünlü olan kentin gece hayatı da bir o kadar meşhur. Caesars gibi mekanlarda eğlencenin sınırlarının zorlandığı geceler yaşanmakta. TEL AVİV, İSRAİL İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti olan Tel Aviv, modern yapıları, müzeleriyle olduğu kadar gece hayatıyla da cezbediyor. Oldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Tel Aviv'in Neve Tzedek ve Rothschild Bulvarı bu konuda ön plana çıkıyor.

AMSTERDAM, HOLLANDA Böyle bir liste hazırlarken Amsterdam'dan bahsetmemek olmaz. Kanallarıyla ünlü kent aynı zamanda dünyanın Özgürlükler Şehri olarak da tanınıyor. Red-Light District gibi dünyaca ünlü eğlence bölgesine sahip olan kentte bunun yanı sıra skandalların eksik olmadığı gece kulüpleri de bulunuyor. TOKYO, JAPONYA Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ginza bölgesi, Tokyo'nun gece hayatının kalbinin attığı yer konumunda. BANGKOK, TAYLAND Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Özellikle gece hayatıyla ünlü olan Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Pek çok skandalın da yaşandığı Bangkok gecelerini tekin bulmayan turistler de var. BEYRUT, LÜBNAN Uzun yıllar Orta Doğu'nun İsviçresi olarak anılan Lübnan'ın başkenti Beyrut, iç savaşın ardından yaralarını sarıyor. Orta Doğu'nun en turistik destinasyonlarından biri olan Beyrut, canlı bir gece hayatına sahip.