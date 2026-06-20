En iyi kavun nasıl seçilir? Sadece koklamak yetmiyormuş: Pazarcılar meğer hep bu kısmına bakıyormuş

Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde tezgahlarda onlarca farklı kavun çeşidi yer alıyor. Ancak dış görünüşü güzel olan her kavun lezzetli çıkmıyor. İşte en iyi kavunu seçmenin püf noktaları…

SAP KISMI EN ÖNEMLİ İPUÇLARINDAN BİRİ

Uzmanlara göre ilk dikkat edilmesi gereken yer, kavunun sap kısmı. Sapın bulunduğu bölge hafif içe çökmüş ve kuru görünüyorsa, bu durum kavunun dalında yeterince olgunlaştığının işareti olarak kabul ediliyor.

Buna karşılık tamamen yeşil, sert ve nemli görünen saplar, meyvenin erken hasat edilmiş olabileceğini gösterebiliyor.

SADECE KOKLAMAK YETERLİ DEĞİL

Birçok kişi kavunun alt kısmını koklayarak seçim yapıyor. Güzel bir koku önemli bir ipucu olsa da tek başına yeterli kabul edilmiyor.

Tatlı ve olgun bir kavun hafif, hoş ve belirgin bir aroma yaymalı. Ancak aşırı yoğun, mayalanmış veya keskin bir koku, kavunun fazla olgunlaştığını gösterebilir. Öte yandan hiç kokusu olmayan kavunlar da henüz tam olgunlaşmamış olabilir.

AĞIRLIĞINA MUTLAKA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, aynı boyuttaki kavunlar arasında daha ağır olanın tercih edilmesini öneriyor.

Çünkü ağır kavunlar genellikle daha yüksek su oranına sahip oluyor. Bu da daha sulu ve lezzetli bir iç yapıya işaret ediyor.

Kavunu elinize aldığınızda beklediğinizden daha ağır hissediyorsanız, doğru seçimi yapmış olabilirsiniz.

KABUĞUNU İNCELEYİN

Kavunun dış yüzeyindeki desenler de önemli ipuçları veriyor. Kabuk üzerindeki ağsı yapıların belirgin ve düzenli olması, meyvenin olgunlaştığını gösterebiliyor. Ayrıca kabuğun çok parlak değil, hafif mat bir görünümde olması öneriliyor.

Çatlak, ezik veya yumuşak bölgelerin bulunduğu kavunlardan ise uzak durulması tavsiye ediliyor.

BASTIRIN AMA SAKIN SIKMAYIN

Birçok kişinin yaptığı en büyük hatalardan biri kavunu sert şekilde sıkmak oluyor. Uzmanlar bunun yerine çiçek kısmına hafifçe bastırılmasını öneriyor. Bu bölge çok sert olmamalı ancak tamamen yumuşak da olmamalı. Hafif bir esneme olması, ideal olgunluğun göstergeleri arasında yer alıyor.

BU HATALARI YAPMAYIN

Uzmanlara göre kavun seçerken en sık yapılan hatalar şunlar:

Sadece kokusuna bakmak

Çok parlak kabuklu ürünleri tercih etmek

Hafif kavunları satın almak

Ezik ve yumuşak bölgeleri görmezden gelmek

Sap kısmını kontrol etmemek