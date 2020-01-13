Korku türünün en sevilen alt türlerinden biri olan köpek balığı filmlerini izlemeyeniniz yoktur. Sessiz güzel bir sahil veya tertemiz deniz görüntüsüyle başlayan bu filmlerde bir süre sonra çığlıklar duymaya, köpek balığı saldırısına uğrayan insanların kopmuş kollarını ve bacaklarını görmeye başlarız.

Oldukça ciddi bir tür olarak ortaya çıkan bu filmler bir süre sonra diğer pek çok korku türü ile olduğu gibi komedi türüyle iç içe geçerek B Movie denilen filmlere dönüştüler.

Karşınızda 2020’nin en çok beklenen filmleri olmak üzere, 2016’dan günümüze en iyi köpek balığı filmleri.

Black Water: Abyss (2020)

2020’nin merak edilen filmlerinden olan Andrew Traucki imzalı Black Water: Abyss’nin oyuncu kadrosunda Jessica McNamee, Luke Mitchell, Amali Golden gibi isimler yer alıyor. Film, Kuzey Avusturalya’da bir mağara sisteminde çalışma yapan bir grup insanın su altından gelen tehditle başlayan hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Great White (2020)

2020 yılının bir başka beklenen köpek balığı filmi Great White’ın yönetmen koltuğunda, Martin Wilson oturuyor. Film, denize düşen uçakta mucize eseri hayata kalan 5 kişinin, insan yiyen köpek balıklarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.