Korku türünün en sevilen alt türlerinden biri olan köpek balığı filmlerini izlemeyeniniz yoktur. Sessiz güzel bir sahil veya tertemiz deniz görüntüsüyle başlayan bu filmlerde bir süre sonra çığlıklar duymaya, köpek balığı saldırısına uğrayan insanların kopmuş kollarını ve bacaklarını görmeye başlarız.
Oldukça ciddi bir tür olarak ortaya çıkan bu filmler bir süre sonra diğer pek çok korku türü ile olduğu gibi komedi türüyle iç içe geçerek B Movie denilen filmlere dönüştüler.
Karşınızda 2020’nin en çok beklenen filmleri olmak üzere, 2016’dan günümüze en iyi köpek balığı filmleri.
2020’nin merak edilen filmlerinden olan Andrew Traucki imzalı Black Water: Abyss’nin oyuncu kadrosunda Jessica McNamee, Luke Mitchell, Amali Golden gibi isimler yer alıyor. Film, Kuzey Avusturalya’da bir mağara sisteminde çalışma yapan bir grup insanın su altından gelen tehditle başlayan hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
2020 yılının bir başka beklenen köpek balığı filmi Great White’ın yönetmen koltuğunda, Martin Wilson oturuyor. Film, denize düşen uçakta mucize eseri hayata kalan 5 kişinin, insan yiyen köpek balıklarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.
Oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone’un kızı Sistine Stallone’un yer aldığı 47 Meters Down: Uncaged, yıkılmış bir su altı şehrine dalış yapan bir grup arkadaşın başına gelenleri anlatıyor. Çok geçmeden yalnız olmadıklarını fark eden gençler, sinirli bir köpek balığı ile birlikte su altı mağaralarında mahsur kalıyor.
Son yıllarda köpek balığı filmlerinin yeniden popüler olmasını sağlayan Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin başrolünde, aksiyon filmlerinin sevilen ve vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham yer alıyor. Film derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor’ın dünyanın en tehlikeli yırtıcısını durdurma hikâyesini anlatıyor. 3 boyutlu olarak vizyonda yer alan filmin yönetmen koltuğunda John Turteltaub oturuyor. Meg: Derinlerdeki Dehşet’te Jason Statham’a Bingbing Li, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, Sophia Shuya Cai ve Masi Oka gibi isimler eşlik ediyor. Türkçe dublajlı olarak sinemada gösterilen filmin ikincisi için çalışmalar başladı ama henüz vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.
İngiliz yapımı Denizde Dehşet filminin yönetmenliğini Johannes Roberts üstleniyor. Meksika’ya tatile giden iki kız kardeş, macera için yaptıkları seyahat bir anda kâbusa dönüşecektir. Köpek balıklarının olduğu sularda kafesle dalış yapan kız kardeşler, görkemli köpek balıklarını gördükçe doğru karar verdiklerini sanacaklar. İçinde bulundukları koruyucu kafes bağlı olduğu tekneden koparak denizin dibine doğru sürüklenirken, bir taraftan biten oksijen tüpleri diğer taraftan ölümcül köpek balıklarıyla su altında baş başa kalacaklardır.
İspanyol yönetmen Jaume Collet-Serra imzalı Karanlık Sular, tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan genç bir kadının zamana karşı yarışını konu alır. Kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalan genç kadın için sörf yaptığı cennet gibi koy bir anda cehenneme dönüşür. Filmde Karayip Korsanlarından tanıdığımız Óscar Jaenada ve Gossip Girl'ün güzel oyuncusu Blake Lively boy gösteriyor.
Köpekbalığı animasyonu olmadan bu listeyi bitirmek olmazdı. Animasyon yapım Köpekbalığı Hikayesi, ülkemizde Türkçe dublajlı olarak sinema salonlarında gösterilmiş ve oldukça ilgi görmüştür. Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger gibi yıldız isimlerin seslendirme kadrosunda olduğu film; babası sualtı mafyasının lideri olan genç köpekbalığı Oscar'ın ünlü olma maceralarını anlatıyor.
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