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En iyi korku filmi olacağı iddia ediliyor! Candyman'den beklenen haber geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Nia DaCosta ve Jordan Peele'nin imzasını taşıyan Amerikan yapımı doğaüstü slasher filmi Candyman, erteleme sonrası yeni vizyon tarihi aldı. Normalde şu sıralarda vizyona girecek olan filmin yeni vizyon tarihi 27 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

En iyi korku filmi olacağı iddia ediliyor! Candyman'den beklenen haber geldi

90’lı yıllarda korkuseverler arasında kült haline gelen Candyman (Şeker Adamın Laneti), Nia DaCosta ve Jordan Peele imzasıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yeni vizyon tarihi 27 Ağustos 2020 olarak belirlendi ve sadece sinema salonlarında gösterileceği yinelendi. Son yılların en başarılı oyuncularından Emmy ödüllü Yahya Abdul-Mateen II'nin başrolünü üstlendiği film hakkında yapımcılar sadece sinema salonlarında gösterileceğini defalarca belirtti.

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Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Tony Todd ve Vanessa Estelle Williams yer alıyor. Yeni Candyman, ABD’deki şiddet, baskı ve ırkçılık tarihini vurgulayacak. Candyman’ın hikayesi, kurgusal olmasına rağmen, tarih boyunca George Floyd, Michael Brown ve Ahmaud Arbery gibi olaylarla devam eden gerçek olaylar zinciri işaret ediliyor.

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CANDYMAN (ŞEKER ADAMIN LANETİ KONUSU)

Candyman, Şikago’da yaşanan bir kent efsanesini araştıran genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar verir. Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur. Korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak isteyen genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.

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