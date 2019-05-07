En iyi korunan ilk 20 kentten biri...

Osmanlı dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Dünya Miras Listesi'nde ki Safranbolu, Türkiye'nin kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Safranbolu Turizm Danışma Bürosu'ndan aldığı bilgilere göre, 4 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçeye hafta sonu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi iller ile Tayvan, Japonya, Almanya, Güney Kore, Çin, Fransa, Avustralya, ABD, İtalya ve Kanada'dan yaklaşık 20 bin turist geldi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını, özellikle ilkbahar ve sonbaharda yoğunluğun üst seviyeye ulaştığını söyledi.

İlçenin geçen hafta ve bu hafta turistlerin akınına uğradığını dile getiren Ürkmezer, her yıl Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Hedeflerinin yılda 1,5 milyon turist olduğunun altını çizen Ürkmezer, "Dünya Miras Kenti, korumacılığın başkenti olan Safranbolu'yu, bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz. Bu amaçla tanıtımlar yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu tanıtımları artırarak yapacağız." diye konuştu.