Boston Dynamics, Atlas’ın yeni ellerini tanıttı: Matkap bile kullanabiliyor!

Boston Dynamics’in yayımladığı videoda tanıtılan tasarım, şirketin makine mühendisi Dylan Thrush’a göre 13 serbestlik derecesi sunuyor. Atlas’ın önceki elleri 7 serbestlik derecesiyle sınırlıydı. Yeni el, tipik bir insan elinden biraz daha büyük ve daha güçlü.

SERÇE PARMAK NEDEN YOK?

Atlas’ın elinde bir başparmak ve üç parmak daha bulunuyor, yani serçe parmak yok. Boston Dynamics’e göre bir parmak daha eklemek, getireceği ek karmaşıklığa değmiyor, üstelik güç tüketimini de artırıyor. Elin karmaşıklığı şimdiden neredeyse ayrı bir mini robot düzeyine ulaşmış durumda.

Şirket, yeni elin artan esnekliği sayesinde mekanik aksamına zarar verebilecek hareketlerden daha iyi kaçınmasını da umuyor.

Boston Dynamics’in blog yazısına göre el, parmak uçlarını ve avuç içini kaplayan basınç tabanlı dokunma sensörleriyle donatıldı. Yazıda, Atlas’ın artık matkap, tork tabancası, taşlama makinesi, çivi tabancası ve kaynak torcu gibi tetikli aletleri kavrayabildiği belirtiliyor.

HANGİ GÖREV OTONOM, HANGİSİ DEĞİL?

Videoda öne çıkan iki gösterim aynı koşullarda yapılmadı. Atlas, iki golf topunu tek elinde hareket ettirme görevini yeni elleriyle tamamen otonom biçimde yerine getirebiliyor. Matkap kullanımı ise uzaktan bir operatörün yardımıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu gösterim, Atlas’ın matkabı kendi başına kullandığı anlamına gelmiyor. Yakın gelecekte nelerin mümkün olacağını gösterme amacı taşıyor.

Boston Dynamics, Atlas’ın eğitilmek yerine kendi kendine öğrenmesini nasıl sağlayabileceğini de araştırıyor.

SIRADA OTOMOBİL FABRİKALARI VAR

Boston Dynamics, Atlas’ı otomobil montajında kullanmayı planlıyor; ek serbestlik derecelerinin bu işte yararlı olması bekleniyor.

Interesting Engineering’in 28 Eylül 2026 tarihli haberine göre Boston Dynamics, Hyundai Motor Group’un ABD’nin Georgia eyaletindeki Metaplant America kampüsünde Robotik Metaplant Uygulama Merkezi’ni (RMAC) açtı. Aynı habere göre Hyundai, önümüzdeki yıllarda dünya genelindeki Hyundai ve Kia tesislerine 25 bin Atlas yerleştirmeyi planlıyor.

Seoul Economic Daily’nin 2 Ekim 2026 tarihli haberine göre ise Atlas, ilk olarak 2028’den itibaren grubun Georgia’daki üretim kompleksi HMGMA’da parça sıralama işlerinde görevlendirilecek. 2030’dan itibaren kullanım alanı parça montajı süreçlerine genişletilecek.