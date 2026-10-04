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Galaxy S27 serisinin ekran koruyucu görselleri ortaya çıktı: Pro modelinin boyutu dikkat çekiyor

Galaxy S27 serisi için listelenen ekran koruyucuların görselleri, beklenen dört modelin boyutlarını ve ön tasarımlarını yan yana karşılaştırma imkânı sunuyor. Görsellere göre Galaxy S27 Pro, standart modele yakın boyutlarda olabilir.

Galaxy S27 serisinin ekran koruyucu görselleri ortaya çıktı: Pro modelinin boyutu dikkat çekiyor
Enes Çırtlık

Samsung’un gelecek yılın başında Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra olmak üzere dört amiral gemisi telefon tanıtması bekleniyor. Bazı üçüncü taraf satıcıların listelemeye başladığı ekran koruyucular, serinin önden nasıl görünebileceğine ilişkin yeni ipuçları veriyor.

Görseller üçüncü taraf satıcıların ekran koruyucu ilanlarında yer alıyor. Tasarım ve boyutlara ilişkin bilgiler şimdilik beklenti düzeyinde.

GALAXY S27 PRO, STANDART MODELE YAKIN GÖRÜNÜYOR

Ekran koruyucu görsellerinde Galaxy S27 ile S27 Pro’nun boyutları birbirine oldukça yakın. Pro modeli biraz daha geniş görünürken iki modelin yüksekliği neredeyse aynı görünüyor.

Galaxy S27+ bu iki cihazdan belirgin biçimde büyük, Galaxy S27 Ultra ise serinin en büyük modeli olarak görülüyor. Görseller, önceki nesle kıyasla ön tasarımda büyük bir değişiklik olmayabileceğine de işaret ediyor.

Galaxy S27 serisinin ekran koruyucu görselleri ortaya çıktı: Pro modelinin boyutu dikkat çekiyor 1


Görsel: SammyGuru

DÖRT MODEL İÇİN HANGİ EKRAN BOYUTLARI BEKLENİYOR?

Önceki raporlarda Galaxy S27’nin 6,27 inç ekrana sahip olacağı, S27 Pro’nun ise 6,47 inçlik bir panelle gelebileceği belirtilmişti. Galaxy S27+ için 6,66 inç, Galaxy S27 Ultra için 6,89 inç ekran bekleniyor. Galaxy S27 ile S27 Pro’nun görsellerde birbirine yakın boyutta görünmesi, bu iki model için daha önce bildirilen ekran boyutlarıyla da örtüşüyor.

Model Beklenen ekran boyutu
Galaxy S27 6,27 inç
Galaxy S27 Pro 6,47 inç
Galaxy S27+ 6,66 inç
Galaxy S27 Ultra 6,89 inç

Samsung’un ekran boyutlarını mevcut nesle oldukça yakın tutması beklenirken, seriye yeni ve kompakt bir amiral gemisi olarak Galaxy S27 Pro’nun da eklenmesi bekleniyor.

PRIVACY DISPLAY İKİ MODELE ÖZEL OLABİLİR

Söylentilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, Privacy Display özelliğine de sahip olabilir. Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin ise mevcut modellerde olduğu gibi yine bu özellikten yoksun kalabileceği öne sürülüyor.

Seriye ilişkin bu bilgiler sızıntı ve söylentilere dayanıyor. Yeni sızıntıların ise yakında gelmesi bekleniyor.

Kaynak: SammyGuru'nun özel haberi

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung ekran koruyucu
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