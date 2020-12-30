Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. En iyinin olduğu yerde en kötü de var! 2020’nin en kötü filmleri

En iyinin olduğu yerde en kötü de var! 2020’nin en kötü filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.12.2020 07:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun, program, müzik, film ve televizyon programlarının değerlendirmelerini yapan Metacritic, 2020'nin en kötü filmlerini listeledi.

Albüm, oyun, film, TV programı ve DVD'lerin değerlendirmesini yapan Metacritic, her sene olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak yılın en’lerinden oluşan listelerini yayınlamaya devam ediyor. Metacritic şimdiye kadar en çok satan oyunlar ve yılın en kötü oyunları listesini yayınladı. Metacritic, eleştirmen puanlarından oluşan Metascore'a göre senenin en kötü 15 filmini listeledi.

ZİRVEDE REALİTY QUEEN VAR

2020'yi geride bırakmamıza çok az bir süre kaldı ve bu senenin en'leri listeleri de paylaşılmaya başlandı.

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun: Erotizmin bol olduğu dizilerEkranınızı gören birinin olmadığına emin olun!

Metacritic, tıpkı oyunlarda olduğu gibi filmlerde de senenin en kötülerini açıkladı. Peki, 2020 yılında çıkan en kötü 15 film listesinde hangi filmler yer alıyor? Kısaca bahsetmek gerekirse; listenin zirvesinde Reality Queen yer alırken, ikinci sırada Diane Keaton, Jeremy Irons gibi iki usta ismin bulunduğu Love, Weddings & Other Disasters filmi yer aldı. Listede göze çarpan filmlerden biri, Robert Downey Jr.’ın Iron Man’den sonra ilk projesi olan Dolittle oldu. Baş rollerinde Robert Downey Jr. ve Antonio Banders'ın yer aldığı Tom Holland, Rami Malek ve Marion Cotillard gibi isimlerin de seslendirme kadrosunda yer aldığı Dolittle, etkileyici kadrosuna rağmen senenin en kötü filmlerinden oldu.

İŞTE 2020’NİN EN KÖTÜ FİLMLERİ

  • Endless
  • Songbird
  • Dolittle
  • Shortcut
  • The Very Excellent Mr. Dundee
  • The Tax Collector
  • Buddy Games
  • The Babysitter: Killer Queen
  • Blumhouse's Fantasy Island
  • Mortal
  • The Last Days of American Crime
  • After We Collided
  • Love, Weddings & Other Disasters
  • Reality Queen
İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmlerİzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler

İŞTE 2020’NİN EN KÖTÜ FİLMLERİ

1-Reality Queen

1-Reality Queen

2-Love, Weddings & Other Disasters

2-Love, Weddings & Other Disasters

3-After We Collided

3-After We Collided

4-The Last Days of American Crime

4-The Last Days of American Crime

5-Mortal

5-Mortal

6-Blumhouse's Fantasy Island

6-Blumhouse's Fantasy Island

7-The Babysitter Killer Queen

7-The Babysitter Killer Queen

8-Buddy Games

8-Buddy Games

9-The Tax Collector

9-The Tax Collector

10-The Very Excellent Mr. Dundee

10-The Very Excellent Mr. Dundee

11-Survive the Night

11-Survive the Night

12-Shortcut

12-Shortcut

13-Dolittle

13-Dolittle

14-Songbird

14-Songbird

15-Endless

15-Endless
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce Titanic efsanesini bitirdi şimdi de Harry Potter’ı geçti

Önce Titanic efsanesini bitirdi şimdi de Harry Potter’ı geçti

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

İşinden istifa etti, isteyene ayak fotoğrafı gönderiyor!

İşinden istifa etti, isteyene ayak fotoğrafı gönderiyor!

2020 yılında en çok onlar kazandı!

2020 yılında en çok onlar kazandı!

İlginizi Çekebilir

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

Diğer Haberler

Önce Titanic efsanesini bitirdi şimdi de Harry Potter’ı geçti

Önce Titanic efsanesini bitirdi şimdi de Harry Potter’ı geçti

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun: Erotizmin bol olduğu diziler

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Creed serisinde radikal değişiklik! Michael B. Jordan için bir ilk

Onun için bir ilk olacak

Yıllarca gizledi... Wonder Woman 1984 filmindeki gizli detayla ortaya çıktı

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Tom Cruise’un koronavirüs tedbirleri için harcadığı paranın haddi hesabı yok! Şimdi de...

Milyon dolarlar harcadı!

Koronavirüs’ü tahmin eden film olarak anılan Contagion’ın devam filmi geliyor

Salgınla birlikte en çok onu konuştuk! Şimdi de...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.