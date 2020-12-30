En iyinin olduğu yerde en kötü de var! 2020’nin en kötü filmleri

Albüm, oyun, film, TV programı ve DVD'lerin değerlendirmesini yapan Metacritic, her sene olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak yılın en’lerinden oluşan listelerini yayınlamaya devam ediyor. Metacritic şimdiye kadar en çok satan oyunlar ve yılın en kötü oyunları listesini yayınladı. Metacritic, eleştirmen puanlarından oluşan Metascore'a göre senenin en kötü 15 filmini listeledi.

ZİRVEDE REALİTY QUEEN VAR

2020'yi geride bırakmamıza çok az bir süre kaldı ve bu senenin en'leri listeleri de paylaşılmaya başlandı.

Metacritic, tıpkı oyunlarda olduğu gibi filmlerde de senenin en kötülerini açıkladı. Peki, 2020 yılında çıkan en kötü 15 film listesinde hangi filmler yer alıyor? Kısaca bahsetmek gerekirse; listenin zirvesinde Reality Queen yer alırken, ikinci sırada Diane Keaton, Jeremy Irons gibi iki usta ismin bulunduğu Love, Weddings & Other Disasters filmi yer aldı. Listede göze çarpan filmlerden biri, Robert Downey Jr.’ın Iron Man’den sonra ilk projesi olan Dolittle oldu. Baş rollerinde Robert Downey Jr. ve Antonio Banders'ın yer aldığı Tom Holland, Rami Malek ve Marion Cotillard gibi isimlerin de seslendirme kadrosunda yer aldığı Dolittle, etkileyici kadrosuna rağmen senenin en kötü filmlerinden oldu.

İŞTE 2020’NİN EN KÖTÜ FİLMLERİ