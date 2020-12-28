İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler

Kendine ait evrenlerde yer alan hikayelerde karakterlerin farklı varlıklara karşı savaşları ya da yaşadıkları dünyayı kurtarma çabaları fantastik filmlerin konularının başında geliyor. Fantastik filmler yıllardır sinema seyircisine olağanüstü dünyaların kapılarını aralıyor. Fantastik film önerileri yapmanın zorluğunun farkındayız. Gizemli fantastik filmler, aksiyon fantastik filmler, gerilim fantastik filmler ve fantastik aşk filmleri gibi onlarca farklı alt teması bulunan devasa bir dünya. En iyi fantastik filmler herkesin zevkine göre değişse de tüm dünyanın hem fikir olduğu bazı filmler ön plana çıkıyor. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Karayip Korsanları ve Star Wars gibi dünya klasikleri haline gelen fantastik filmler de hala izleyicilerin yoğun ilgisini görüyor. Fantastik film önerileri yaparken dünya genelinde çok izlenen filmler dışında başarılı olup da popüler olamayan filmler de yer alıyor. Sizin için hazırladığımız liste içerisinden siz de evinizde sevdiklerinizle birlikte keyifli dakikalar geçirebileceğiniz fantastik film önerileri alabilir, keşfedilmeyi bekleyen farklı evrenlere yolculuk yapabilirsiniz. İşte, sizin için hazırladığımız en iyi fantastik filmler listesi.

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of The Rings) Yüzüklerin Efendisi, dünya üzerinde en çok izlenen ve en yüksek beğeniye sahip fantastik filmler arasında yer alıyor. Film serisinin sırası ile Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü olmak üzere 3 farklı filmi bulunurken bununla birlikte aynı evrende geçen Hobbit serisi de filmin konusunu destekliyor. Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo ve arkadaşlarının, tüm güç yüzüklerine hükmeden tek yüzüğü yok etmek üzere çıktıkları yolda başlarına gelen olaylar anlatılıyor. Sauron’un hükümdarlığındaki Mordor’a doğru yolculuğa çıkan Frodo’ya bu yolda birbirleri ile pek anlaşamasalar da insanlar, elfler ve cüceler olmak üzere onlarca farklı yaratık da yardım ediyor. Orta dünyanın kaderinin belirlendiği film serisini siz de henüz izlemediyseniz, Sauron’un tek yüzüğünün taşıyıcısı Frodo’yu takip edebilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz Yeşil Yol (The Green Mile) 2000 yılında vizyona giren Yeşil Yol filmi, polisiye ile fantastik tarzı birleştiren ve hem senaryosu hem de oyunculuğu ile dünya klasikleri arasına giren filmlerden bir tanesidir. Hapishane görevlisi Paul Edgecomb’un buradaki görevi, idama giden mahkumları son yolculuğuna uğurlamak. Her ne kadar yıllar boyunca her karakterden insanı idama götürse de, hapishaneye gelen John Coffrey, herkesten farklıdır. İki küçük kız çocuğunun katili olarak yargılanan Coffrey’in hayat hikayesi ve sahip olduğu özel yetenekler filmin ilerleyen dakikalarında karşımıza çıkıyor. Polisiye, dram ve fantastik tarzı bir araya getiren film izlerken duygularınıza hakim olmanızı engelleyecek.

Karayip Korsanları (Pirates of The Caribbean) 2003 yılında ilk filmi olan Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti ile vizyonlara giren ödüllü film serisinin toplamda 5 adet filmi bulunuyor. Kaptan Jack Sparrow ve arkadaşlarının her filmde birbirinden fantastik ve akıl almaz maceralarına henüz şahit olmadıysanız serinin ilk filminden başlayabilirsiniz. İddia ediyoruz ki ilk filmi izledikten sonra kendinizi tutamayacak, bir sonraki filmi izlemek için sabırsızlanacaksınız. Gizemli fantastik filmler arasında işlediği konu bakımından oldukça özel bir yere sahip olan serinin özellikle son yıllarda çekilen filmleri üst düzey animasyon kalitesi ile de dikkat çekiyor. Siz de karanlık denizlerin dibindeki hazineleri arayan Sparrow’un maceralarına katılabilirsiniz. Harry Potter Harry Potter film serisi Warner Bros tarafından çekilen ve ilk filmi Harry Potter ve Felsefe taşı ile 2001 yılında vizyona çıkmış bir fantastik film serisidir. Aynı adlı kitaplarından esinlenilerek çekilen filmlerde, kitaplardaki tüm detaylar yer almasa da sinemaya yansıtılabilen kadarı mükemmel bir seyir kalitesine sahip. Toplamda 8 adet filme sahip olan serinin sadece son 2 filminde birbirinin direkt olarak devamı olan filmler bulunuyor. Serinin son filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2 filmi ise 2011 yılında vizyona girdi.

Film serisinde Harry Potter, Ron Weasley ve Hermonie Granger’in birbirinden farklı maceralarını izliyoruz. Derin evreni ile izleyen herkesi kendine hayran bırakan Harry Potter serisi ile siz de seherbazlardan ruh emicilere, ev cinlerinden iftitlere yüzlerce farklı yaratığın tadını çıkarabilirsiniz. Filmlerin genel olarak konusundan bahsedecek olursak, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybettiğini zanneden Harry Potter, 10 yıl boyunca Petunia teyzesi, Vermon eniştesi ve kuzeni Dudley ile yaşamıştır. Ancak Rubeus Hagrid tarafından getirilen bir mektup, Harry’nin tüm hayatını değiştirecektir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na hiç başvuru yapmamış olmasına rağmen okula kabul mektubu alan Harry, bunun ardından kendisinin de bit büyücü olduğunu anlar. 7 senelik okul hayatı boyunca başına türlü türlü olaylar gelecektir. Yıldız Savaşları (Star Wars) Toplam 9 adet filmden oluşan ödüllü fantastik filmler serisinin ilk filmi 1977 yılında vizyona giren Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut filmi, hem döneminin hem de günümüzün en iyi filmleri arasındaki yerini hala koruyor. Serinin bu kadar eski olması, dünya genelindeki popülerliğini de oldukça arttırırken, fantastik filmlere uzay ve bilim kurgu temasını da ekleyen yapım büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yıldız Savaşları serisinin son filmi Skywalker’ın Yükselişi ise 2019 yılında vizyonlara girdi.

Kurgusal bir galakside geçen Yıldız Savaşları serisinde, pek çok uzaylı ırkı ve bununla birlikte sadece efendilerine hizmet eden robotlar bulunmaktadır. Evrendeki neredeyse tüm gezegenler, Galaktik Cumhuriyet’in bir üyesidir. Yıldız Savaşları filmlerinde karakteristik olarak göze çarpan en temel özelliklerden bir tanesi, evrenin tamamını kaplayan ve Güç adı verilen, sadece yetenekli kişilerin kullanabildiği bir yetenektir. Güç, kullanabilen kişiye üst düzey refleksler, öngörü ya da zihin kontrolü gibi birçok yetenek vermektedir. Yıldız Savaşları serisinin ilk 6 filminde (serinin temel filmleri) bu gücü kullanabilen iyi taraf (Jedi) ve kötü taraf (Sith) arasındaki savaşa yer verilmektedir. Muhteşem ve Kudretli Oz (Oz: The Great and Powerful) Kendine has büyücülük numaraları ile küçük bir sirkte yaptığı gösteriler ile yaşamını devam ettiren Oscar Diggs, Kansas’ın sıkıcı yaşamından kurtulmak ve yeni heyecanlar tatmak için çıktığı yolculukta, kendini Oz Ülkesi’nde bulur. Aradığı heyecanı bulduğunu düşünen Oscar, turnayı gözünden vurmak üzereyken Theodora, Evanora ve Glinda adlı Oz Ülkesi’nin 3 büyük cadısı Oscar’ın kendine oluşturduğu ‘’Muhteşem Büyücü’’ kimliğinden şüphelenmeye başlar. Kendine yeni maceralar arayan Oscar bir anda kendini Oz Ülkesi’nin sorunlarının içerisinde bulur. Sirk hayatına tutunmak için ahlaksız bir yolu seçen Oscar, Oz Ülkesine geldikten sonra hem daha iyi bir insan olma yolunda adımlar atmaya başlarken hem de kendini büyü alanında geliştirerek Oz Büyücüsü olma yolunda da ilerler. Disney fantastik filmler arasında en beğenilen filmler arasında yer alan Muhteşem ve Kudretli Oz, kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında yerini alıyor.

Dünya Savaşı Z (World War Z) Zombilerle dolu bir evreni konu alan Dünya Savaşı Z, gerilim fantastik filmler arasında en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Gerry Lane, iki kızı ve eşi ile mutlu bir hayat sürerken, aile yolculuğu sırasında trafiğe takılırlar. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettiklerinde ise yaklaşan tehlikeden hızla uzaklaşmaya çalışırlar. Birleşmiş Milletler’de çalışan Garry, ailesini güvenli bir bölgeye yerleştirdikten sonra adeta ikiye bölünmüş dünyayı kurtarmaya çalışacaktır. Farklı bölgelere yaptığı yolculuklar sırasında hem zombilere hem de zamana karşı yarışan Garry’nin bu mücadelesi, gerilim severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Max Brooks’un aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan filmin başrolünde ise Brat Pitt yer alıyor. Güzel ve Çirkin (Beauty and The Beast) Disney fantastik filmler arasında hem çocukların hem de yetişkinlerin mutlaka seyretmesi gereken filmlerden birisi olarak karşımıza çıkan Güzel ve Çirkin hem senaryosu ve ana teması hem de profesyonel oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fırtınaya yakalanan bir tüccar, ailesine dönmeye çalışırken yolda bir şatoya rastlar ve geceyi geçirmek üzere içeri girer. Ev sahibi dahil şatoda kimseyi bulamadığı halde, sanki her şey kendisi için hazırlanmış gibidir. Tüccar, şatodan ayrılırken bir güle rastlar ve kızının kendisinden gül istediği aklına gelir. Ancak gülü koparttığı sırada şatonun sahibi olan canavar ile burun buruna gelir. Tüccar, hayatına karşılık canavara kızını teslim etmek için bir anlaşma yapar. Tüccarın en küçük kızı ise bu anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleşir ve hiç beklemediği bir aşkın içinde kendini bulur. Filmin başrollerinde Emma Watson, Dan Stevens ve Luke Evans gibi profesyonel isimler yer alıyor. Disney’in romantik fantastik filmler kategorisinde yer alan Güzel ve Çirkin, çocuk masallarından çıkan bir hikayeyi gerçeğe dönüştürüyor.

Denizin Ortasında (In The Heart of The Sea) Nathanial Phillbrick’in Denizin Ortasında adlı kitabından esinlenerek sinemaya aktarılan filmin, başrollerinde Chris Hemsworth, Benjamin Walker ve Cillian Murphy gibi profesyonel isimleri görüyoruz. 1800’lü yıllarda geçen filmde, Nantucket adlı balina avlama gemisinin İspermeçet balinası tarafından parçalanması konu alınıyor. Okyanusun ortasında mürettebatı ile parçalarına ayrılan gemide, adeta Pasifik Okyanusu’nun kalbinde bir yaşam mücadelesi başlar. Denizin Ortasında kitabı, çıktıktan yıllar sonra Moby Dick adlı ünlü romanı yazması için Herman Melville’ye ilham olacaktır. Chris Hemsworth’un başarılı oyunculuğu ile sinemaya aktarılan film, özellikle macera fantastik filmler seven kişilerin kaçırmaması gereken filmler arasında yer alıyor. Siz de 1800’lü yıllarda balina avı ile geçinen mürettebatın başına gelen olaylar ile derin bir maceraya atılabilirsiniz. Suyun Sesi (The Shape of Water) Soğuk Savaş dönemini konu alan Suyun Sesi, Amerika’da yaşayan Elisa’nın hikayesini anlatıyor. Devlete ait gizli ve yüksek güvenlikli bir laboratuvarda temizlikçi olarak çalışan Elisa, arkadaşı Zelda ile devlet tarafından yürütülen bir deneyi fark ettiğinde tüm hayatı değişir. İnsanı andıran bir yaratığın suya hapsedildiğini ve üzerinde deneyler yapıldığını fark eden Elisa, bu yaratığı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Aynı dilleri konuşmayan, hatta aynı genleri bile taşımayan bu iki canlının birbiri arasında kurduğu bağlantı, sizi de kendine çekecek.

Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan ödüllü fantastik film Suyun Sesi, En İyi Film Oscar ödülüne layık görüldü. Toplam 14 dalda Oscar adayı olup 4'ünü kazanan filmin başrollerinde Sally Hawkins, Michael Shannon ve Richard Jenkins yer alıyor. Fantastik filmler arasında alışılmış senaryoların dışında, romantizm ve aşkı da başarılı şekilde işleyen film, romantik fantastik film severlerin ilk tercihlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of The Sword) Henüz daha çocukken babası öldürülen Arthur’un geçmesi gereken tahta onun yerine amcası Vortigern geçer. Arthur doğuştan gelen bu hakkı elinden çalınmış bir çocuk olarak şehrin arka sokaklarında büyür. Gerçek ailesine ve babasına olanlardan haberi olmadan, ekmeğini adeta taştan çıkartan bir çocuk olarak büyüyen Arthur, efsanelere konu olan ve kimsenin yerinden çıkaramadığı Excalibur’u mühürlü olduğu taştan çekip çıkarttığı zaman, gerçek kimliğini de artık kimse saklayamaz. Doğru bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen Arthur’un hayatı bir anda alt üst olmuştur. Her ne kadar hoşuna gitmese de, gerçek mirasına sahip ve şehrin sorunlarına da sahip çıkmak zorundadır. 2017 yılı yapımı olan filmde, Arthur rolünde Charlie Hunnam’ı görüyoruz. IMDB’den 6,7 puan alan film, alanında oldukça başarılı bir film olarak karşımıza çıkıyor.