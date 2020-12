İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler

2000 yılında vizyona giren Yeşil Yol filmi, polisiye ile fantastik tarzı birleştiren ve hem senaryosu hem de oyunculuğu ile dünya klasikleri arasına giren filmlerden bir tanesidir. Hapishane görevlisi Paul Edgecomb’un buradaki görevi, idama giden mahkumları son yolculuğuna uğurlamak. Her ne kadar yıllar boyunca her karakterden insanı idama götürse de, hapishaneye gelen John Coffrey, herkesten farklıdır. İki küçük kız çocuğunun katili olarak yargılanan Coffrey’in hayat hikayesi ve sahip olduğu özel yetenekler filmin ilerleyen dakikalarında karşımıza çıkıyor. Polisiye, dram ve fantastik tarzı bir araya getiren film izlerken duygularınıza hakim olmanızı engelleyecek.

2003 yılında ilk filmi olan Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti ile vizyonlara giren ödüllü film serisinin toplamda 5 adet filmi bulunuyor. Kaptan Jack Sparrow ve arkadaşlarının her filmde birbirinden fantastik ve akıl almaz maceralarına henüz şahit olmadıysanız serinin ilk filminden başlayabilirsiniz. İddia ediyoruz ki ilk filmi izledikten sonra kendinizi tutamayacak, bir sonraki filmi izlemek için sabırsızlanacaksınız. Gizemli fantastik filmler arasında işlediği konu bakımından oldukça özel bir yere sahip olan serinin özellikle son yıllarda çekilen filmleri üst düzey animasyon kalitesi ile de dikkat çekiyor. Siz de karanlık denizlerin dibindeki hazineleri arayan Sparrow’un maceralarına katılabilirsiniz.

Kendine has büyücülük numaraları ile küçük bir sirkte yaptığı gösteriler ile yaşamını devam ettiren Oscar Diggs, Kansas’ın sıkıcı yaşamından kurtulmak ve yeni heyecanlar tatmak için çıktığı yolculukta, kendini Oz Ülkesi’nde bulur. Aradığı heyecanı bulduğunu düşünen Oscar, turnayı gözünden vurmak üzereyken Theodora, Evanora ve Glinda adlı Oz Ülkesi’nin 3 büyük cadısı Oscar’ın kendine oluşturduğu ‘’Muhteşem Büyücü’’ kimliğinden şüphelenmeye başlar. Kendine yeni maceralar arayan Oscar bir anda kendini Oz Ülkesi’nin sorunlarının içerisinde bulur. Sirk hayatına tutunmak için ahlaksız bir yolu seçen Oscar, Oz Ülkesine geldikten sonra hem daha iyi bir insan olma yolunda adımlar atmaya başlarken hem de kendini büyü alanında geliştirerek Oz Büyücüsü olma yolunda da ilerler. Disney fantastik filmler arasında en beğenilen filmler arasında yer alan Muhteşem ve Kudretli Oz, kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında yerini alıyor.

Disney fantastik filmler arasında hem çocukların hem de yetişkinlerin mutlaka seyretmesi gereken filmlerden birisi olarak karşımıza çıkan Güzel ve Çirkin hem senaryosu ve ana teması hem de profesyonel oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fırtınaya yakalanan bir tüccar, ailesine dönmeye çalışırken yolda bir şatoya rastlar ve geceyi geçirmek üzere içeri girer. Ev sahibi dahil şatoda kimseyi bulamadığı halde, sanki her şey kendisi için hazırlanmış gibidir. Tüccar, şatodan ayrılırken bir güle rastlar ve kızının kendisinden gül istediği aklına gelir. Ancak gülü koparttığı sırada şatonun sahibi olan canavar ile burun buruna gelir. Tüccar, hayatına karşılık canavara kızını teslim etmek için bir anlaşma yapar. Tüccarın en küçük kızı ise bu anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleşir ve hiç beklemediği bir aşkın içinde kendini bulur. Filmin başrollerinde Emma Watson, Dan Stevens ve Luke Evans gibi profesyonel isimler yer alıyor. Disney’in romantik fantastik filmler kategorisinde yer alan Güzel ve Çirkin, çocuk masallarından çıkan bir hikayeyi gerçeğe dönüştürüyor.

Soğuk Savaş dönemini konu alan Suyun Sesi, Amerika’da yaşayan Elisa’nın hikayesini anlatıyor. Devlete ait gizli ve yüksek güvenlikli bir laboratuvarda temizlikçi olarak çalışan Elisa, arkadaşı Zelda ile devlet tarafından yürütülen bir deneyi fark ettiğinde tüm hayatı değişir. İnsanı andıran bir yaratığın suya hapsedildiğini ve üzerinde deneyler yapıldığını fark eden Elisa, bu yaratığı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Aynı dilleri konuşmayan, hatta aynı genleri bile taşımayan bu iki canlının birbiri arasında kurduğu bağlantı, sizi de kendine çekecek.

Chris Hemsworth’un başarılı oyunculuğu ile sinemaya aktarılan film, özellikle macera fantastik filmler seven kişilerin kaçırmaması gereken filmler arasında yer alıyor. Siz de 1800’lü yıllarda balina avı ile geçinen mürettebatın başına gelen olaylar ile derin bir maceraya atılabilirsiniz.

Doğru bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen Arthur’un hayatı bir anda alt üst olmuştur. Her ne kadar hoşuna gitmese de, gerçek mirasına sahip ve şehrin sorunlarına da sahip çıkmak zorundadır. 2017 yılı yapımı olan filmde, Arthur rolünde Charlie Hunnam’ı görüyoruz. IMDB’den 6,7 puan alan film, alanında oldukça başarılı bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level)

Fantastik filmler deyince akla gelen klasik yapımlardan biri olan Jumanji’nin yeniden çevrimi olan serinin ikinci filmi Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), hem komedinin hem de maceranın hakkını sonuna kadar veriyor. Jumanji: Yeni Seviye, arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceralarını konu ediyor. Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesi ile birlikte New Hampshire Brantford’daki evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur.

Ölümsüzlük (The Old Guard)

2020 yapımı taze bir fantastik film olan The Oldu Guard, Netflix’in Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’la işbirliğinden ortaya çıktı. Çizgi roman uyarlaması olan Ölümsüzlük, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüzün hikayesini konu alıyor.

Thebae Campus'ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok daha kötü şeyler vardır...